Tallinna Tehnikaülikool on Eesti ülikoolidest tööandjate seas hinnatuim, selgub rahvusvahelise agentuuri Quacquarelli Symondsi (QS) uuringust.

Uute tudengite vastuvõtt ülikooli on avatud 4. juuli keskpäevani.

QS-i iga-aastasest World University Rankingsi maailma ülikoolide pingereast selgub, et TalTech on Eesti ülikoolidest teinud suurima arenguhüppe. Tallinna Tehnikaülikool on edenenud edetabelis 100 koha võrra, olles nüüd 651. ja 660. koha vahel. TalTechi koht edetabelis on tõusnud teist aastat järjest.

„Tehnikaülikool on järjepidevalt tegelenud õppe- ja teadustöö kvaliteedi parandamisega ning praegune tõus pingeridades on ülikooli töötajate süsteemse töö vili,“ kommenteerib tulemust tehnikaülikooli rektor Tiit Land. „Oleme loonud uued kvaliteedimõõdikud ning jälgime pidevalt, et ülikool täidaks oma missiooni õppijasõbraliku teadusülikoolina ning oleks ka tööandjatele heaks partneriks.“

Põhjuseid Tallinna Tehnikaülikooli astuda on palju – teiste Eesti ülikoolide vilistlastega võrreldes kõrgem palk, elav ja mitmepalgeline tudengielu ning õppimisvõimalused, mida mujal Eestis ei ole.

Lõpetajad võivad end leida päriselt lahendamas tänase maailma suurimaid väljakutseid ja sellega parandamas meie kõikide elukvaliteeti. See annab eneseteostusele suurema tähenduse, seda enam, et tehniliste valdkondade tööjõupuudus laseb inimesel endal neid väljakutseid valida.

Siit saab soovi korral kaasa mitmepalgelise võrgustiku – Tallinna Tehnikaülikoolis on 35 erinevat tudengiorganisatsiooni – sealhulgas teater, väitlusklubi ja kultuuriklubi. Tee hea tasemega hariduseni ei tähenda loomingulisuse unustamist.

Kolme ülikooli võrdluses (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ning Tallinna Tehnikaülikool), on tehnikaülikoolil parim maine tööandjate seas. Samuti osutus tehnikaülikool parimaks välisõppejõudude ning välistudengite osakaalu hindamisel. Uue mõõdikuna arvestab pingeridade koostamise metoodika rahvusvahelist teaduskoostööd, kus tehnikaülikool paistab silma väliskoostöös avaldatud teaduspublikatsiooniga.

„Seega on Tallinna Tehnikaülikool sobiv valik nendele, kes soovivad end leida päriselt lahendamas tänase maailma suurimaid väljakutseid ja seeläbi parandamas meie kõikide elukvaliteeti,“ tõdeb tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll. „Tehnikaülikooli lõpetajad on palgaturu liidrid,“ lisab õppeprorektor.

Vastuvõtt tehnikaülikooli on avatud veel 4. juuli kella 12-ni. Õppima tulekut saab kinnitada 13. juulini.