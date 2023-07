Viimane nädal on olnud Eesti eri piirkondades suhteliselt äikeserikas ning seda on saanud kahjuks tunda ka mitmed kodukasutajad, teatab Telia.

Nimelt on äikese poolt põhjustatud ülepinge tõttu viimase nädala jooksul kahjustada saanud kümnete Telia klientide ruuterid ja digiboksid, mis tuleb välja vahetada.

Kuigi kahjujuhtumeid on esinenud kõigis Eesti maakondades, said näiteks 28. ja 29. juuni äikesetormiga kõige valusamalt pihta just Raplamaa ja Pärnumaa elanikud, kus juhtumite arv ulatus mõlemas maakonnas kümnetesse.

Telia kvaliteedijuhtimise osakonna protsessijuhi Indrek Fridolini sõnul tekitas suurem üheaegne seadmekahjude hulk mõnes piirkonnas ajutiselt ka olukorra, kus kõigile mõjutatud klientidele polnud koheselt võimalik uut seadet väljastada: „Saame siiski kinnitada, et ükski Raplamaa ja Pärnumaa klient, kelle seade kahjustada sai, ilma uue seadmeta ei jää – oleme oma klientide muredest teadlikud ning palume vaid varuda veidi kannatust.“

Küll tuleb äikesekahjude puhul taaskord meelde tuletada, et ülepingest tingitud kahjud paraku seadme garantiitingimuste alla ei lähe ning seetõttu tuleb need inimestel enda kuludega asendada.

Indrek Fridolini sõnul on viimastel aastatel Telia klientide seas küll oluliselt vähenenud äikesest tingitud kahjujuhtumite arv, kuid suuremate äikesetormide tõttu selliseid juhtumeid siiski esineb.

Seepärast paneb Telia kvaliteedijuhtimise protsessijuht klientidele südamele, et äikesetormi lähenedes tasub oma ruuterid ja digiboksid voolu- ja sidevõrgust eemaldada. Eeskätt puudutab see majapidamisi, kus Telia teenuseid kasutatakse vaskkaabli võrgul.

„Oleme juba mitu aastat oma koduteenuste klientidele saatnud SMS-teavitusi, mis informeerivad lähenevast äikeseohust interneti- ja TV-teenuse kasutajaid. Uudse lahenduse puhul kontrollib tehisintellekt igal hommikul ja õhtul järgneva 12 tunni ilmaennustust ning enam kui 40-protsendise äikese esinemise tõenäosuse korral edastatakse neis piirkonnades asuvatele klientidele SMS-teavitus. Väga positiivne on näha, et paljud kliendid suhtuvad sellisesse hoiatusse tõsiselt ning tänu sellele on ka aastate lõikes äikesekahjude hulk vähenenud. Päris nulli pole siiski võimalik neid juhtumeid viia,“ märkis Fridolin.

Äikese liikumist saab jälgida ka erinevate äppide ja veebilehtede vahendusel, näiteks nagu My Lightning Tracker, mille saab alla laadida Androidile Google Playst ja Apple´i seadmetele Apple Store’ist.

Kuidas saab koduelektroonikat ise kaitsta äikese eest?

Ühenda juhtmed ja kaablid seinakontaktidest lahti

Kõuemürinat kuuldes või suvel pikemaks ajaks kodust ära sõites tasub oma koduelektroonika juhtmed vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tuleks eemalda seinakontaktidest internetikaabel ja võimalikud antennijuhtmed. Oluline on need lahti ühendada just seinakontaktist, mitte seadme küljest, sest seinakontaktis olevad kaablid võivad pikselöögist sellegipoolest kahjustada saada.

Soeta ülepingekaitse

Ülepinge kahjustuste riski aitab vähendada ülepingekaitse, kuhu saab ühendada korraga mitu seadet. Samas peab arvestama, et pikse otselöögi korral ei suuda ükski seade piisavat kaitset pakkuda. Nimetatud kaitsmeid saab soetada suurematest ehitus- ja elektroonikakauplustest ning ülepingekaitsmeid (nii seinakontakti kui DSL liinile) saab tellida ka Telia e-poest.

Kontrolli maja vooluvõrk üle

Vanemates majades on vooluvõrk sageli maandamata ja muretsetud äikesekaitsmed ei pruugi piisavalt toimida. Seetõttu tuleks spetsialistidel lasta oma maja vooluvõrk üle kontrollida ning veenduda, et maja oleks äikese eest võimalikult hästi kaitstud.

Seadmete taasühendamisel varu kannatust

Pärast äikest varu veidi kannatust – äikese möödudes ja elektriühenduse taastudes saad seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada. Kui telefon on tumm, teler ei näita pilti või internetti pole, soovitame oodata umbes 30 minutit, et ühendused jõuaks taastuda.

Telia Online-abi keskkonnas on üleval ka video, kuidas oma koduseid seadmeid äikese eest kaitsta.