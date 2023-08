Eesti iduettevõtted tegid selle aasta esimese kuue kuuga rekordkäibe, mis ulatus 1,1 miljardi euroni ning kasvas võrreldes mullusega 17%. Iduettevõtted tasusid riigile 113 miljonit eurot riiklikke makse, mida on 24% võrra enam, kui mullu samal ajal.

Startup Estonia poolt hallatava andmebaasi andmetel tegutseb Eestis 1523 iduettevõtet. Neist suurima käibe tegid tänavu esimesel poolaastal Bolt (592 miljonit eurot), Veriff (38 miljonit eurot), Swappie (32,4 miljonit eurot), Viseven (16,5 miljonit eurot) ja Crezu (15,8 miljonit eurot).

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et kuigi Eesti idusektor jätkab kasvu, mõjutavad ebastabiilsus maailma majanduses ja julgeolekus ka iduettevõtteid. “Hetkel on näha uut trendi, et kiire globaalse kasvu asemel keskenduvad Eesti iduettevõtjad efektiivsuse tõusule ja kasumlikkuse kindlustamisele. Samu ootusi on selgelt väljendanud ka investorid. See näitab meie ökosüsteemi küpsust - iduettevõtjatel on piisavalt paindlikkust ja kogemusi, et reageerida muutunud oludele ja kohendada oma strateegiaid,” sõnas Peeterson.

Investeerimistehinguid sõlmitakse iduettevõtete ja investorite vahel jätkuvalt. Selle aasta esimese kuue kuuga kaasasid Eesti iduettevõtted 113,2 miljonit eurot investeeringuid. Kokku on tehtud 22 tehingut keskmise suurusega 5,1 miljonit eurot. Miljonist eurost suuremaid investeeringuid on kaasanud 15 iduettevõtet. Suurimad investeeringud on kaasanud Funderbeam (36 miljonit eurot), RangeForce (17 miljonit eurot), Planet42 (14,1 miljonit eurot), EFENCO (12,3 miljonit eurot) ja Roofit.solar (6,45 miljonit eurot).

“Efektiivsed ja tugevad ettevõtted pakuvad investoritele huvi ka keerulistel aegadel, kuid iduettevõtjatel tuleb arvestada, et investeerimisotsuseid kaalutakse senisest põhjalikumalt ja nende tegemine võtab rohkem aega. Investorid ootavad iduettevõtjatelt efektiivsust ja tegevuskulude optimeerimist, mitte kiiret kasvu ja maailma vallutamist investorite raha toel,” tõi Peeterson välja ning lisas, et vaba kapitali on turul jätkuvalt palju, kuid see otsib tarku ja murrangulisi väljundeid. “Praegune olukord võib saada soodsaks pinnaseks mõjuinvesteeringute tegemiseks,” ütles ta.

2023. aasta I poolaastal on toimunud neli iduettevõtete müüki ehk exit´it. Amazon ostis Eesti juurtega peamiselt USAs tegutsenud idufirma Snackable ning Coinmetro omandas enamusosaluse Igniumis. Uued omanikud on leidnud autojagamisplatvorm Autolevi ja e-poodide platvorm Voog.

Startup Estonia juhib tähelepanu, et ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega, mis tähendab, et kuigi tegemist on tänase parima teadmisega, ei ole andmed siiski võrreldavad maksukohustuslase majandusaasta aruande andmetega.