Maailma juhtiv rehvi- ja kummitoodete tootja Bridgestone toetab rehvide tarnimisega oktoobris Austraalias peetaval World Solar Challenge 2023 osalevat Eesti päikeseautode arendajat Solaride.

Bridgestone piirkondliku kõneisiku Intars Vizbulis sõnul on World Solar Challenge osa transpordisektori jätkusuutlikkuse arendamisest. “Solaride sponsoreerimisega toetame ka järgmise põlvkonna insenere ja juhte, kellel on suur roll jätkusuutliku transpordi arendamisel,” ütles Vizbulis. Bridgestone osalemine World Solar Challenge'il peegeldab Vizbulise sõnul ettevõtte pühendumust jätkusuutlikuma tuleviku loomisele läbi süsiniku jalajälge vähendavate tehnoloogiate arendamise. “Võistlusel varustatakse Solaride meeskonna sõiduk Bridgestone rehvidega, mis suudavad parandada päikeseenergial töötava sõiduki jõudlust.”

Bridgestone ENLITEN tipptasemel rehvitehnoloogia tõstab nii sõiduki ohutust kui suurendab rehvi efektiivsust. Lisaks võimaldab ENLITEN tehnoloogia rehve arendada koos transpordisektori pidevalt muutuvate väljakutsetega, muutes muuhulgas kogu Bridgestone rehvivaliku sobivaks ka elektriautodele.

Solaride finants- ja partnerlusjuht Karl-Tanel Paes sõnul on Bridgestone World Solar Challenge enamat kui lihtsalt võistlus. “Päikeseauto ehitamise hullumeelsest ideest on saanud valdkondi ühendav haridus- ja koostööprojekt, mis keskendub tulevikutalentide toetamisele ja tehnoloogiahariduse populariseerimisele,” ütles Paes, kelle sõnul jääb järgmise kümne aasta jooksul Eestis puudu 2/3 järgmise põlvkonna töötleva tööstuse insenere. “Päikeseauto ehitamisega toob meeskond inseneriteaduse noortele lähemale. Oleme tänulikud, et meie toetajad jagavad meiega samu väärtusi, sealhulgas Bridgestone, kes pakub meile spetsiaalseid rehve, mis aitavad meil oma eesmärke saavutada.”

Bridgestone EMIA juhatuse liige ja jätkusuutlikkuse juht Koji Takagi sõnul võimendab jätkuv toetus World Solar Challenge'ile ettevõtte kolme E8 Commitmenti põhilubadust pakkuda ühiskonnale, klientidele ja tulevastele põlvkondadele uusi lahendusi energia, ökoloogia ja tõhususe valdkonnas. “Kõik need kolm fookusvaldkonda on otseselt seotud meie keskkonnaeesmärkidega saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus ja töötada 100% taaskasutatud ja taastuvate materjalidega. Samuti edendada säästvaid rehvitehnoloogiaid ja -lahendusi, mis hoiavad keskkonda tulevaste põlvkondade jaoks,” ütles Koji Takagi.

Bridgestone World Solar Challenge 2023 on enam kui 3000 kilomeetrit pikk päikeseenergial liikuvate sõidukite suurim ja mainekaim mõõduvõtt, mis sai alguse 1987. aastal ja mida korraldatakse iga kahe aasta tagant. 2019. aastal osales võistusel 53 meeskonda 24 riigist, hinnanguliselt jälgis toona üritust üle 25 miljoni inimese maailmas. Võistkonnad tutvustavad World Solar Challenge'il nii oma disaini kui insenerilahendusi. Võistluse eesmärk on innustada järgmise põlvkonna insenere jätkusuutlikkuse ja keskkonnateadlikkuse edendamisel.

Võistlusel osalev Solaride meeskond sündis 2020. aastal kahe Tartu Ülikooli tudengi initsiatiivist ehitada valmis Baltikumi esimene päikeseauto. Projektiga on seotud kokku üle 300 gümnasisti, tudengi, mentori, koolitaja ja koostööpartneri.