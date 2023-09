Ainuõige viis proovisõitu teha on autoga sõita pikemalt kui tavapärane ring piima järgi. Seekord paigutasime keskmise suurusega autosse kolm ajakirjanikku katsejänesteks ja kasutasime autot sihtotstarbeliselt. Sõitsime Citroën C4X-ga järjest ligi 1000 km, et ära käia Riias Samsungi pressiüritusel.

Citroën C4X eristub juba esmapilgul disainilt oma sõsarmudelist C4. Kuigi rattad ja kliirens on suuremad, ei ole üritatud minna massidele meele järgi; selle asemel on loodud auto, mis on mugav sedaan, mitte järjekordne maastikusuutmatu linnamaastur.

Auto interjöör pakub meeldivalt ruumikat ja mugavat keskkonda. Tähelepanuväärne on ka see, et sõiduk suudab majutada erineva pikkuse ja kaaluga inimesi, pakkudes kõigile reisijatele piisavalt istumismugavust. Täiendavad visuaalsed abisüsteemid nagu tagurduskaamera ja küljepeeglid kompenseerivad mõningaid sõidukiga kaasnevaid ergonoomilisi väljakutseid.

Autol on olemas kõik kaasaegsed lisad alates reahoidmisest kuni adaptiivse kiirushoidjani, sealhulgas juhtmevaba Android Auto. Kompenseerimaks tänapäevases mõistes küllaltki väikest ekraani, on Citroën teinud käigulülitusnupu ümbruse väga näpujäljesõbralikuks. Forever piano black!

Mootor ja Jõudlus

C4X-il on 1,5-liitrine 96 kW diiselmootor, mis meie regioonis on ainuke saadaval olev diiselvariant. Hoolimata diiselmootorite üldisest mainest on see üllatavalt vaikne ja suudab pakkuda sujuvat sõidukogemust oma 8-käigulise automaatkastiga. Kuigi sportlikkust siit otsida ei maksa, on auto jõudlus linnatingimustes täiesti adekvaatne.

Kui auto kätte saades lubas see sõita paagitäiega 800 km, siis Pärnusse jõudes oli see kilometraaž kerinud juba 1000 km peale. Riiga ja tagasi sõidul saavutas C4X, tagasi hoidmata, üsna muretult kütusekulu 4,4 l/100 km. Sõites rahulikult on tõenäoliselt isegi 4,2 l ehk paagitäiega 1000 km täiesti realistlik. Tegu on üle pika aja autoga, mille kulu on väiksem kui lubatud 4,8 l, ja me ei suutnud proovisõiduga paaki tühjaks sõita.

Tehnoloogilised Lahendused

Tehnoloogilist varustust on C4X-s rohkelt. Alates "Feel pack" varustustasemest on auto varustatud LED-esitulede, 10-tollise meediasüsteemi, nutitelefoni ühenduvuse ja mitmete turvasüsteemidega. "Shine" varustustase lisab peegeldusvaba Heads-up Display, mis muudab kiiruse jälgimise mugavamaks. Ees armatuuris on kättesaadavas kohas nii USB-C kui ka USB-A pesad. Konkreetsel autol ei olnud juhtmevaba laadimist, kuigi koht, kus see olla võiks, oli olemas, ning istmed olid mehhaanilised, mis on demoauto kohta üsna ebatavaline. Selgelt ei ole tegu Prantsuse Rolls Royce tippvarustusega, vaid potentsiaalse taksokandidaadiga, milleks sobiks imeliselt.

Hind ja väärtuspakkumine

Proovisõidu Citroën C4X-i hind oli sõidu hetkel 34 330 eurot, mis on antud varustustaseme ja võimekuse juures konkurentsivõimeline. Auto on mitmekülgne, ruumikas ja pakub hea hinna ja kvaliteedi suhte. Artikli avaldamise hetkel on pakkumises mitu laoautot alla 30 000 euro hinnaga, mis vaid lisab atraktiivsust.

Pressiüritus

Samsung uuendas oma Galaxy Flip5 ja Galaxy Fold5 telefone. Flip5 on suunatud nii naistele kui ka meestele, kes hindavad väikest seadet ning pakub eelkäijast suuremat välimist ekraani ja piiratud rakenduste toetust. Samal ajal on Fold5 veelgi õhem ja kergem, pakub 50% eredamat ekraani ja mitme rakenduse samaaegset kasutamist. Mõlemad seadmed on varustatud uuendatud kaamerasüsteemidega, kuid Fold5 jääb kaamera kvaliteedis veidi S23 Ultrale alla. Flip5 kasutab uusimat Snapdragon 8 Gen 2 kiibistikku, ja mõlemad telefonid on veekindlad vastavalt IPX8 standardile. Lisaks tutvustati uuendatud kella ja veekindlaks tehtud tahvlit.

Kokkuvõte

Citroën C4X on suutnud üllatada mitte ainult oma läbimõeldud disaini, vaid ka praktiliste lahenduste ja mõistliku hinnaga. See auto on hea valik neile, kes suudavad mööda vaadata kergest takso õhkkonnast ning hindavad pigem mõistliku kulu ja mugavust, kuid ei soovi sportlikku sõidukogemust. Kolme ajakirjaniku kogemus kinnitas, et C4X on võimeline pakkuma mugavat ja meeldivat sõiduelamust, olemata seejuures kõigest "auto".