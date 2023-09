Huawei esitles neljapäeval Barcelonas oma uut nutikella Watch GT4, mis tuleb kahes suuruses ja on tavalisele käekellale sarnase disainiga ning võimsate tervise- ja treeningfunktsioonidega. Nutikell on osa ka Huawei uuest “Fashion Forward” strateegiast, mis ühendab moe ja tehnoloogia ning viib nutikellade välimuse uuele tasemele.

Huawei tutvustusüritusel esitleti uut nutikella Watch GT 4 – populaarse nutikellade seeria uusimat täiendust, FreeBuds Pro 3 Hi-Res TWS kõrvaklappe, Eyewear II nutiprille, uusi Matepad tahvelarvuteid ja eriti luksuslikku Watch Ultimate Gold Editionit. Barcelonas toimunud sündmus on märgiline, sest samas linnas tutvustati 10 aastat tagasi ka Huawei esimest nutikella.

Töökindlad, kuid stiilsed nutikellad

Huawei Watch GT seeria keskendub juba pikka aega tipptasemel tehnoloogiale ja usaldusväärsusele. Uusim Watch GT 4 jätkab seda suunda, pannes samal ajal rõhku kellade stiilsele välimusele. "Huawei uus suund on keskenduda inimeste tervisele, muutes spordi harrastamise mugavaks, samas säilitades kellade stiili ja ilu. Watch GT 4 on saadaval kahes suuruses - 46 mm ja 41 mm, et iga kasutaja saaks endale sobiva valiku," sõnas tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Viimase kümnendi jooksul on Huawei turule toonud erinevaid tooteid, mis on silma paistnud nii innovaatilise tehnoloogia kui ka unikaalse disainiga. Huawei keskendub kellade materjalide täiustamisele, et pakkuda vastupidavat ja mugavat kasutajakogemust. Kellade isikupärastamine on muutumas üha lihtsamaks, võimaldades vahetada veel suuremas valikus kellarihmasid ja digitaalseid numbrilaudu.

Arendustöö tervisemonitooringu valdkonnas on Huawei jaoks praegu prioriteet. Nutikellade funktsioone on täiustatud nii, et nii nooremad kui vanemad, spordiga tegelevad ja ka vähem aktiivsed kasutajad leiaksid endale vajalikud funktsioonid. "Me keskendume kasutajate üldisele heaolule, hõlmates riskide jälgimist, haiguste ennetamist ja spordiga seotud tervise monitooringut," selgitas Mishina.

"Juba 10 aastat on Huawei töötanud selle nimel, et leida lahendusi nutikellade aku kestvuse, mõõtmistäpsuse ja kandmismugavuse parandamiseks," rõhutas Mishina. Seadmete pidev täiustamine pakub kasutajatele täpseid mõõtmisi südame löögisageduse, vere hapnikusisalduse ja üldise riskiprofiili kohta.

"Huawei tugevdab oma pühendumust teadus- ja arendustegevusele, kasutades 10 ülemaailmset uurimisasutust ja 3 sporditervise laborit ning kavandades täiendava Euroopa labori avamist selle aasta lõpus, et edasi arendada nutikellasid," täpsustas tehnoloogiaekspert.

Huawei strateegiline pööre algas uute stiilsete nutiseadmete turuletoomisega. "Watch GT 4 on varustatud võimsate tervise- ja treeningfunktsioonidega ning samal ajal pakub esteetilist naudingut. Sama kehtib ka eile esitletud kõrvaklappide kohta, mis pakuvad juhtivat helikvaliteeti ja säilitavad samas stiilse disaini. Uued Freebuds Pro 3 kõrvaklapid on tõeline moeaksessuaar," kirjeldas Mishina Eestis müüki jõudvaid tooteid.

Lisaks Watch GT 4 nutikellale tutvustati eile Huawei Watch Ultimate Gold Editionit. "See elegantne kullavärvi disainiga kell on varustatud tipptasemel funktsioonidega, näiteks võimaldab see sukelduda kuni 100 meetri sügavusele ning selle aku kestab kuni 2 nädalat," selgitas Mishina seda innovaatilist toodet.

Rahvusvaheliselt tuntud moe- ja fitnessiikoon Pamela Reif ning olümpia-, maailma- ja Euroopa kuldmedalist Sir Mo Farah astusid mõlemad eilsel üritusel üles Huawei brändisaadikutena. Mõlemad ikoonid kasutavad Huawei nutikelli igapäevastes rutiinides, et parandada treeningute tõhusust, mõista paremini oma tervislikku seisundit ning säilitada samal ajal moekat ja stiilset välimust. "Mulle meeldib Huawei nutikellade kontseptsioon, mis ei näe välja nagu traditsioonilised nutikellad, vaid pigem ilusad aksessuaarid, mis on samal ajal usaldusväärsed treeningukaaslased," jagas Reif oma kogemust Huawei nutikelladega.