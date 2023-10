Koostöös Euronicsi ja Samsungiga jõudis popkunstimuuseumisse PoCo ainulaadne tipptehnoloogiline ekraan The Wall, mis viib digikunsti esitlemise tehnoloogiliselt uuele tasemele ja võimaldab muuseumi külastajateni tuua maailma parimate digitaalkunstnike töid.

Neli meetrit lai erakordselt teravat pilti edastada võimaldav Samsungi microLED ekraan The Wall on teadaolevalt kõige suurem, kaasaegsem ja parema pildikvaliteediga omataoline esitlustehnika Põhja- ja Baltimaade piirkonna muuseumides.

PoCo avab uuel ekraanil esimese, rahvusvaheliste kunstnike ja tehisintellekti koostöös loodud digitaalse kunsti näituse 26. oktoobril. „2023. aasta märksõna maailmas on kindlasti tehisintellekt, niisamuti kunstis. Seda peegeldabki spetsiaalselt selleks puhuks kureeritud ja pidevalt uuenev näitus „Unelus masinatega“, mis on kokku pandud maailma juhtivate autorite teostest. Tehisintellekti abiga on kunstnikud loonud popkunstipäraselt värvikireva ja nüansirikka loo meie maailmast,“ rääkis PoCo asutaja Linnar Viik, kelle sõnul annab näitus oskuslikult edasi kaasaegse kunsti hetkedünaamikat.

Foto: Samsung

Samsung The Wall microLED paneelidest koosneva ekraani aitas muuseumisse tarnida ja paigaldada Euronics, kellel on digitaalsete erilahenduste tarnimisel ja paigaldamisel Baltikumis pikaajaline kogemus.

„Samsung The Walli paigaldusmeeskond vajab spetsiaalset sertifikaati ja erioskuseid ning ekraani mõõtmete tõttu algas paigaldusprotsess juba muuseumi ukse eest, sest toodet ei olnud võimalik pakendis hoonesse viia. Tulemus on väga hea ja näeme, et tänu tehnoloogia kiirele arengule, pikaaegsele töökindlusele jõuab üha kvaliteetsemaid digilahendusi ka avalikku ruumi,“ ütles Euronicsi ärikliendijuht Taavi Rehepapp.

Tootjate sõnul on The Wall loodud pidevaks töötamiseks, mistõttu sobib see hästi avalikesse ruumidesse nagu muuseumid. Samuti teeb ekraani eriliseks selle tipptehnoloogiline tootmine, mis on oluliselt ajamahukam kui teiste ekraanide puhul.

„Kui televiisoreid toodetakse Samsungi Slovakkia tehastes mitukümmend tuhat tükki päevas, siis The Wall All-in-One 146-tolliseid 4K resolutsiooniga ekraane vaid kolm eksemplari. The Walli eluiga on 150 000 tundi, mis ööpäevaringselt sisselülitatult on 17 aastat. See on näide, kuidas Samsung otsib aina uusi ja paremaid lahendusi lisaks kodukasutusele ka avaliku ruumi jaoks,“ märkis Samsung Eesti võtmekliendihaldur Ergo Vahtras.

PoCosse paigaldatud Samsungi 4K resolutsiooniga ekraan The Wall All-in-One on 146-tollise diagonaaliga. Ekraan põhineb microLED-tehnoloogial pikslite vahe on 0,84 millimeetrit. MicroLED tehnoloogia võimaldab paigaldada sobiva suurusega ekraani vastavalt ruumi suurusele ja kasutamise eesmärgile. Ekraan eristub erakordse pildikvaliteedi poolest, milles tulevad esile sügavad mustad toonid, eriline kontrastsus ja värvipuhtus.