Helsinki südames avati Oktoobri keskel, sadamast vaid mõnekümne minuti jalutuskäigu kaugusel üsna eriline paik: Huawei uusim TerviseLabor. See on koht, kus iga higipiisk ja pulsilöök muutuvad andmeteks, mis aitavad edendada tervislikku eluviisi.

Tehnoloogia ja Sport Üheskoos

Ühel sügisisesel oktoobripäeval külastasime Eesti ajakirjanike paremiku ja Huawei esindajaga Euroopa ainsat Huawei kantavate seadmete teaduskeskust. Labori 1000 ruutmeetrit on koduks rohkem kui 20 erinevale spordialale. Pühendatud tehnoloogiale, tagades, et Huawei saab katsetada ja arendada algoritme, mis muudavad kantavad seadmed targemaks ja kasutajale abivalmimaks.

Laborisse sisenedes ootasin, et näen roboteid joogat tegemas ja AI treenereid karjumas: "Veel üks kordus!". Sarnaselt nagu seadmete vastupidavust testitakse. Kuigi treeningseadmed on unikaalsed, oli keskkond siiski väga inimkeskne. Rajatis on Huawei pühendumuse märk reaalsetele rakendustele, tööstuse arendamisele ja tervise- ning fitnessitehnoloogia kvaliteedistandardite seadmisele. Kui ei teaks, mis seal toimub, võiks arvata, et see on tavaline jõusaal. Kuid mõõteseadmeid nähes saab selgeks, et seal tegeletakse palju enama kui lihtsalt raskuste asjade liigutamisega.

Põnevad Faktid Laborist

TerviseLabor on osa globaalsest võrgustikust, mille Huawei on loonud, et pühenduda tervise- ja fitnessitehnoloogiate arendamisele.

Üle 20 spordiala vahendid annavad teadlastele ja arendajatele võimaluse uurida ja katsetada erinevaid füüsilisi tegevusi.

Laboris läbiviidav töö aitab kaasa nii tervise jälgimise standardite arengule kui ka uute lahenduste tööstuse arengule.

suurune avar pind on jaotatud erinevateks kontori- ja testiruumideks, kus teadust tehakse kaugelt enam kui lihtsalt kapist sahtlisse. Huawei on avanud kolm sellist laborit üle maailma, neist Helsingi oma on ainus Euroopas.

Soome valiti labori asukohaks tänu aastakümnete pikkusele kogemusele tervise jälgimise alal ning riigis on ka teiste tootjate, nagu Suunto ja Polar, kantavate seadmete laboreid.

Märkimisväärsed Tähelepanekud

Hoolimata 1000m2 suurusest pinnast puudub laboris saun – see tekitas meie seas üllatust, arvestades, et tegemist on Soomega, kus sauna peetakse peaaegu pühaks. Kohalikudki olid sama üllatunud, tõdedes, et ka seal oleks ruumi teadusele: näiteks uurida, kuidas saun aitab sportlastel taastuda.

Kuna suurtes basseinides on aja leidmine tihti keeruline, on laborisse ehitatud vastuvoolubassein, mis on märksa kompaktsem ja teadusele igal ajal kasutatav. Suur jooksulint, millel saab lisaks jooksmisele ka rulluisutada, ratastooli või isegi jalgrattaga sõita, asendab jalgrattatrenazööri. Ratastooli demost selgus, et sportlane suudab liikuda kiirusel 20 km/h; see paneb mõtlema oma võimekuse peale jalgrattal.

Rõhutati ka, et päris jalgrattaga sõitmine vajab märksa rohkem pingutust, kuna vajab ka tasakaalu hoidmist, mis annab teaduse seisukohast märksa täpsema tulemuse, kui seda on statsionaarne pedaalimine.

Labori eriliseks teeb ka suusamägi, mis töötab lindi põhimõttel ja võimaldab saavutada järske nõlvakuid soojadest siseruumidest lahkumata.

Huawei Panus Tervise Arengusse

Ettevõtte investeeringud Helsingi laborisse peegeldavad Huawei pühendumust tervise- ja heaolutehnoloogiatele. Fookuses on kantavad seadmed, mis loovad uusi võimalusi isiklike terviseandmete jälgimiseks ja tõlgendamiseks.

Helsingi TerviseLabor ei ole ainult uurimisasutus ega ka lihtsalt jõusaal; see on ka tuleviku spordi- ja tervisetehnoloogiate katsetusala. Laboris tehtav töö mõjutab seda, kuidas inimesed üle maailma oma tervist jälgivad ja parandavad, muutes igapäevase fitnessi tegevuse veelgi nauditavamaks ja tõhusamaks.