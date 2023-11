(Sisuturundus)

Arvutite laia valikut vaadates võib tekkida küsimus, mida see üldse loeb, et üks on mänguri sülearvuti ja teine on mõeldud üliõpilastele? Üks sülearvuti ju kõik, nii et vahet pole, kas Lenovo või Asus, millise endaga Kaup24 poest kaasa tood? Põhimõtteliselt ei ole see vale, ent edasi lugedes saab vast selgemaks, miks ei tasu selle mõtteviisiga šoppama minna.

Milline on hea mänguri sülearvuti?

Kuigi öeldakse, et parim mänguri sülearvuti on lauaarvuti ja korralik mänguritool, siis tehnoloogilised edasiminekud on selle raudse reegli ümber lükanud. Pigem peab lihtsalt vaatama, mida valida, sest mitte kõik sülearvutid ei suuda tänaseid mänge välja vedada. Mänguri sülearvuti valimisel peab arvestama järgmisega: vähemalt 8 GB või isegi 16 GB RAMi ehk muutmälu; korralik videokaart hea pildi tagamiseks; võimalikult võimas CPU ehk protsessor ja vähemalt 15.6 tolli suurune ekraan. Kõik kokku tähendab ka seda, et mänguri sülearvuti kipub olema keskmisest raskem ja keskmisest kallim.

Vaadates nüüd näiteks üliõpilase vajadusi, kes kasutab sülearvutit peamiselt loengus konspekteerimiseks ja koduste ülesannete tegemiseks. Temale mõeldud sülearvuti peab olema pigem väikese kaaluga, et oleks kerge kaasas vedada; vastupidava akuga, sest igas loenguruumis ei ole pistikuvõimalust ning madalama hinnaga, sest tudengitel on piiratud eelarve. Ehk kuigi tudeng saab kõik asjad tehtud ka siis, kui tal on mänguri sülearvuti, ei pruugi see olla kõige mõistlikum ost ja Hansapost pakub paremaidki variante.

Milliseid ülesandeid arvutid veel peavad täitma?

Töötaja, kes kasutab sülearvutit aegajalt kodus töötamiseks, võib samamoodi piirduda vähemate nõuetega. Kui peamiselt on tarvis e-kirju saata, kasutada elementaarseid rakendusi ja veebi sirvida, siis on täiesti piisavaks sülearvuti, millel on 4 GB RAM, SSD 128 GB kõvaketas ja näiteks Intel Core i3 protsessor.

Kui aga suur osa tööd toimub üle pilve, siis võib arvestada veidi teiste juhistega. Enam ei ole hädavajalik suur kõvaketas, sest andmed on salvestatud pilve. Tarvilik on hoopis suurem RAM, jällegi 8 GB või isegi 16 GB, et kõik kasutatavad programmid töötaksid sujuvalt ning operatiivmälu vähene kiirus ei hakkaks tööpäeva aeglustama.

Disaineritele on aga lisaks korralikule RAMile ja mitmetuumalisele protsessorile vajalik ka suur ning kõrge eraldusvõimega ekraan, et tööd oleks sujuvam teha. Kuigi lahenduseks võib olla lisaekraan, siis ei taha end piiritleda sundlusega ühes kohas töötada. Just nende vajaduste tõttu on paljude disainerite lemmiktööriistaks kujunenud Apple arvutid.

Väikesed aga olulised lisad

Kui siiani oleme välja toonud peamiselt suuremaid näitajaid, siis mitmedki väikesed mugavuslisad võivad osutuda põhjuseks, miks üks sülearvuti on parim mänguri sülearvuti ja teine ideaalne kodukontoris töötamiseks. Iga lisa aga maksab, nii et jällegi tasub mõelda sellele, mis võtta ja mis jätta.

Näiteks klaviatuuri valgustus on väga hea neile, kes kasutavad arvutit ka hämaras või pimeduses. Olgu see siis lihtsalt eelistus või vajadus, kui keegi teine samas toas magada tahaks. Bluetooth on lubab arvutile juurde ühendada nii kõrvaklapid, hiire, lisaklaviatuuri kui ka teised Bluetooth seadmed. Ja kui ID-kaardi lugeja pole mänguri sülearvuti vajalik lisa, siis tööl, kus on vaja pidevat autentimist, on see äärmiselt tarvilik lisalahendus.