Alexela avab Eesti esimesed vesinikutanklad ja tutvustades vesinikuballoone. Järgmise aasta oktoobris on kavas avada Tallinnas kaks rohevesinikutanklat, millest üks Peterburi teel on mõeldud sõiduautodele ja teine Väos, koostöös Utilitasega, on suunatud vesinikubussidele ja -rekadele. Lisaks sellele plaanib Alexela juba järgmisel aastal pakkuda tarbijatele vesinikuballoone, aidates kaasa vesikuturu arengule Eestis.

Ettevõtte esimese vesinikutankla ehitusluba on väljastatud ja seadmed ning tehnoloogia on tellitud, saabudes prognooside kohaselt 2024. aasta septembriks. Erinevalt naaberriikidest, nagu Läti, tagab Alexela, et Eestis müüdav vesinik on 100% roheline, toodetud taastuvatest allikatest.

Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna tõi esile vesinikuautode kasvava turu Eestis, märkides, et kuigi praegu on Eesti teedel üksikud vesinikuautod, on oodata turule 30 uut ühistransporti suunatud vesinikuautot. Kärsna ennustab, et lähiaastatel jõuab turule veel sadu vesinikusõidukeid, sh busse, rekasid ja laevu. Vesiniku muutumine veelgi taskukohasemaks võib tuua kaasa revolutsiooni, kus vesinikuauto tankimine kestab vaid 5 minutit ja on saastamise asemel linnaõhu puhastaja.

Tartu Ülikooli teadur Ove Oll selgitas vesiniku eeliseid roheenergeetikas, eriti seoses juhitavate koormustega. Vesiniku tootmine on võimalik tuulise ja päikeselise ilmaga, aidates kaasa konkurentsivõimelise hinnaga keskkonnasõbraliku vesiniku tootmisele.

Riiklikud investeeringud ja toetusmehhanismid soodustavad alternatiivkütuste turuletulekut, aidates kaasa vesiniku hinna konkurentsivõimeliseks muutumisele. Esmase riikliku hankena on lõpusirgel vesinikpraamlaeva hange. Samuti toetavad autotootjad vesinikurevolutsiooni, tuues turule uusi vesinikuautosid.

Alexela, tuntud kui eestimaine rohenovaator, on pühendunud jätkusuutliku tanklavõrgustiku arendamisele, pakkudes biometaani, LNG-d, elektrit ja lähitulevikus vesinikku. Ettevõte toodab biometaani ringmajanduse põhimõttel ning rajab päikese- ja tuuleparke. Lisaks opereerib Alexela koostöös partneritega Soomes Haminas LNG terminali ja arendab Paldiskis Energiasalve nime kandvat taastuvenergia vesisalvestit ja tipukoormuse biogaasijaama. Alexela pakub laia valikut igapäeva energiatooteid ja teenuseid, olles tunnustatud kui sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kestlik kütusebränd.

Miks üleüldse vesinik?

Vesinik on lihtsalt üks kättesaadavamaid energia akumuleerimise meetodeid.

Olgugi, et teoorias, suudaks juba täna roheenergia katta täielikult Eesti energia vajaduse ja jääks ülegi, Olli sõnul, ei ole see päris nii lihtne. Probleem peamiselt seisneb sellest, et olukorras kus on tootmine võib puudulik olla tarbimine või vastupidi. See omakorda loob vajaduse energia salvestamiseks.

Vesinik on üks lihtsamaid ja loodussõbralikumaid meetodeid salvestada energiat toomisele võimalikult lähedal, just siis, kui see on kõige soodsam.

Alexela, vähemalt esialgse plaani järgi, plaanib vesiniku tootes vaid roheenergiat salvestada.