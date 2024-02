LG Electronics (LG) esitles tehnoloogiamessil CES 2024 maailma esimest läbipaistva ekraaniga OLED-telerit. LG SIGNATURE OLED T on lisaks ka täiesti juhtmevaba ning edastab heli ja pilti teleri 4K OLED-ekraanile eemal asuvast boksist.

Juhtmevaba tehnoloogiaga OLED T pakub kasutajatele valikuvabadust seadme paigaldamisel ja ühendamisel. Teleril on tipptasemel pildikvaliteet ja jõudlus, mida toetab uus α (Alpha) 11 AI protsessor. Läbipaistev OLED teler pälvis tehnoloogiamessil ka viis CES 2024 innovatsiooniauhinda, sealhulgas Best of Innovation tunnustuse.

LG SIGNATURE OLED T vabastab kasutajad toanurgas laiutavast suurest mustast ristkülikust, kuna 77-tolline ekraan on väljalülitatuna praktiliselt nähtamatu. Tänu läbipaistvale režiimile sulandub teler sujuvalt interjööriga ning muudab ruumi avaramaks.

LG OLED T toob endaga kaasa palju uusi võimalusi ning kõrvaldab mitmed piirangud, mis tavaliste teleritega kaasnevad. Telerit ei pea paigutama seinale, vaid võib tõsta keset tuba või lausa akna ette, sest väljalülitatud olekus ei blokeeri see vaadet. Teleriga on kaasas Zero Connect Box, mis kasutab LG juhtmevaba edastustehnoloogiat ning suunab heli ja pildi teleri 4K ekraanile. Zero Connect Boxi ja OLED T vahel pole kaableid, seega võib seadmed paigutada kasvõi ruumi erinevatesse otstesse, et luua puhas ja juhtmepuntravaba vaatamiskeskkond.

LG OLED T modulaarne disain võimaldab ka erinevaid paigaldusviise. Teler on saadaval nii eraldiseisva, vastu seina kui seinale kinnitatava mudelina. Samuti saab ekraani ühele või mõlemale küljele lisada riiuleid, et kohandada telerit vastavalt kasutaja isiklikele vajadustele või eelistustele.

Telerit saab kasutada kahel viisil – läbipaistvana ning ’’tavalise’’ OLED-telerina. Näiteks filmide vaatamiseks saab puldist lasta ekraani taha kerida musta tausta, et pilt oleks kontrastsem. OLED T muutub Always-On-Display (AOD) funktsiooniga läbipaistvaks digitaalseks lõuendiks, millelt saab kuvada kunsti, videosid või fotosid, mis näivad justkui õhus hõljuvat.

Teine võimalus on T-Bar funktsioon, mis kuvab ekraani alumisele osale inforiba. T-Bar näitab uudiseid, ilmateadet või esitavate laulude pealkirju, samal ajal kui ülejäänud ekraan on läbipaistev.

Teleril on uus α (Alpha) 11 AI-protsessor, millel on 4 korda suurem tehisintellekti jõudlus. See tagab eelmise versiooniga võrreldes 70% parema graafilise jõudluse ja 30% parema töötlemiskiiruse.