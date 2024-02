Need, kes soovivad kõrge jõudlusega sülearvutit, leiavad end sageli kohmakate ja raskete sülearvutite küüsist. Teised, kes soovivad kergekaalulist sülearvutit, peavad tihti tegema järeleandmisi ekraani suuruse osas ja leppima piiratud võimsusega. Selleks, et kasutajad ei peaks tegema taolisi kompromisse, tõi Huawei turule uuenenud sülearvuti Matebook D 16.

Arvutid on põimunud meie igapäevaellu. Lisaks töö tegemisele ja õppimisele kasutame me neid ka meelelahutuseks – filmide vaatamiseks, arvutimängude mängimiseks ja näiteks muusika kuulamiseks. Sülearvutite seast sobivaima leidmine võib olla paras väljakutse ning tihti lõpeb ideaalse arvuti otsing kompromisside tegemisega. Nüüd esitles Huawei uut sülearvutit, mis pakub kvaliteetset kasutajakogemust suure ekraani ja võimsuse poolest, kaaludes samal ajal endiselt vaid 1,68 kg.

Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul on Matebook D 16 õhukesse ja kergesse seadmesse mahutatud nüüd oluliselt rohkem võimsust, seega saavad kasutajad ka liikvel olles nii tavapäraseid kui ka rohkem jõudlust nõudvaid tööülesandeid teha.

“Seadme kergem versioon kaalub vaid 1,68kg – see võimaldab arvutit igale poole mugavalt kaasa võtta,“ lisas ta.

Uus sülearvutimudel pärib ka Matebooki perekonna FullView ekraani disaini – sellel on 16-tolline ekraan, kuid see kaalub sama vähe kui tavaline 15-tolline mudel. See on eriti kasulik loomingulistele professionaalidele, kes vajavad sisu loomiseks või meedia redigeerimiseks laiendatud vaadet ja kogu ekraaniruumi.

13. põlvkonna Intel Core i5-13420H protsessoril töötav Huawei Matebook D 16 saab ilma vaevata hakkama ka rohkelt jõudlust vajavate tööülesannetega.

“Näiteks saab sülearvuti hõlpsasti hakkama programmeerimise, illustreerimise ja videomontaažiga, mis tavapäraselt võivad arvuti aeglaseks teha või koguni kokku jooksutada,” tutvustas koolitusjuht.

Keerukate ja rohkelt jõudlust vajavate ülesannete juures on oluline ka sülearvuti aku mahutavus. “Aku kestvus on tänapäeval üks olulisemaid omadusi sülearvuti juures. Me teame, et inimesed on pidevalt liikvel – töötavad ühistranspordis, kohvikutes ja lennujaamades. Matebook D 16 puhul on aku mahutavus lausa 56Wh,” rääkis Mishina.