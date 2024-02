Logitechilt tuleb väga tihedalt välja uusi klaviatuure, üks mugavam kui teine. Nüüd aga on letil selline isend, mida kõigile ei soovita kindlasti osta, kuid teatud seltskonnale on see väga käepärane. Ja sinna seltskonda saab igaüks kuuluda.

Logitech Wave keys on nagu Microsofti Ergonomic Keyboard, mida teame juba möödunud sajandist. Klahvipaigutus pole siiski nii radikaalne, kuid võiks isegi olla - Microsoftil on vasaku ja parema käe klahvid on lausa üksteisest eraldatud ja väikese nurga all, et oleks võimalikult käepärane, kuid Logitech säilitab siiski nupurivi, kuid keskmised ja äärmised osad on üles tõstetud, et oleks mugavam.

Mugavus on siiski hea ainult siis, kui oled ära õppinud klaviatuuril korralikult kümne sõrmega tippimise. Kui teed kahe-nelja sõrmega toksimist, nagu suur osa arvutikasutajatest, kes pole vastavalt koolitatud, siis on Wave Keys isegi lausa ebamugav. Lainetav osa teeb tippimise ebatäpsemaks, kuigi kõrgete klahvidega peaks olema tunnetus mugavam.

Ehkki klahvikõrgus võiks vihjata mehaanilisele klaviatuurile, ei maksa selle fännidel Wave Keysiga ootusi liigselt kõrgele kerida, sest mehhanism nuppude all on siiski membraanipõhine.

Kümnesõrme-tippijale, kellel randmed alati klahvistiku all valmis, on selleks väga mugav ja väga pehme randmetugi - see tundub lausa soe.

Ühendus arvutiga (või miks mitte nutitelefoni, tahvli või telekaga) käib üle Bluetoothi või USB adapteriga. Logitechi paljudest adapteritest on seekord kasutusel Logi Bolt, mis on komplektis. Options+ äpist saab veel seadistusi teha ja programmidele nuppe reserveerida, aga see äpp pole klaviatuuri töötamiseks otseselt vajalik. Seade toetab operatsioonisüsteeme Windows 10 ja Windows 11, macOS, ChromeOS, Linux, Android, iPadOS, seega üsna kõike, mille külge arvuti lisaseadmeid saab ühendada.

Nii nagu paljude teiste Logitechi seadmetega, saab sedagi klaviatuuri ühendada kuni kolme erineva seadmega. Need võivad olla ükskõik mis toetatud platvormil. Seadmete vahetamiseks on vasakul ülemises reas kolm erinuppu.

Tegemist on lihtsa ärikasutaja klaviatuuriga hästivalgustatud ergonoomilise töökohaga kontorisse, sellepärast pole ka taustvalgustust, kuid eraldi multimeediaklahvid ja isegi emotikonide klahv on olemas. Klahvid on täismõõtmetes ja raamatupidaja rõõmuks on paremal eraldi numbriplokk.

Samas pole kõik klahvid harjumuspärase suurusega, mida võiks täisklaviatuurilt eeldada. Näpp kippus pidevalt otsima vasakut Shift- ehk tõstuklahvi ning nooled üles ja alla olid ka pisikesed nagu väikesel sülearvutil. Samas tühikuklahv on hiiglaslik ja püstipidi laiem kui enamusel teistel klaviatuuridel (ehkki natuke lühem laiuti) ja kogu alumine klahvirida on väga suurte nuppudega. Neil on ka eraldi Maci funktsioonid (CMD ja OPT) ära märgitud.

Toiteks on kaks AAA patareid, mille kestvust ei saa testida, sest nagu ikka peavad need vastu aastaid, kui ei pea klahve valgustama. Täpsemalt kolm aastat.

Klaviatuuri kallet saab reguleerida all olevaid jalgu välja keerates, siis on nupud veelgi käepärasemas asendis.

Kokkuvõttes on see hea neile kasutajatele, kes oskavad "õigesti" klaviatuuri kasutada ehk kümne sõrmega (sai korraks antud proovida ühele sellisele kasutajale ja talle meeldis), tavalise kahe-nelja sõrmega tippija jaoks on vaja hakata ümber õppima, kuid võib-olla olekski juba selleks aeg? Kümnesõrme-süsteem on ikkagi palju kiirem, kui üksikute näppudega tippida.

PLUSSID

+ akud kestavad kolm aastat

+ mõnus pehme randmetugi

+ eraldi numbriklaviatuur

MIINUSED

- akud on vahetatavad, klaviatuuri ennast ei saa laadida

- laineline ergonoomia ei sobi mõne sõrmega tippijale

- osa klahve on harjumatult väikesed

TEHNILISED ANDMED

Ergonoomiline klaviatuur Logitech Wave Keys

Hind: 55 eurot

Ühendused: Bluetooth, 2,4 GHz USB adapter (Logi Bolt), ühendatav kolme seadmega

Toide: kaks AAA patareid (kestavad kolm aastat)

Paigutus: USA (testis olnud mudelil), laineline ergonoomiline profiil, sisseehitatud pehme randmetugi

Nuppude tüüp: kõrged klahvid, membraani tüüpi

Nuppude arv: 100

Mõõtmed: 37,6 x 21,9 x 3,05 cm

Kaal: 696 grammi