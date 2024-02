(Sisuturundus)

Biokamin on kamin, mis põleb nagu iga teine päris kamin, kuid mitte puidu või gaasi põletamisel, vaid põletades looduslikku ainet, mis on toodetud taimedest nagu mais ja suhkur ning mida nimetatakse bioetanooliks. Kuna see bioetanool on toodetud looduslikest materjalidest, ei erita biokamin kahjulikke aineid ja see on peamine põhjus, miks paljud selle oma koju valivad.

Ökoloogiline ja puhas

Viimastel aastatel oleme kollektiivselt teadvustanud keskkonnasõbralike eluviiside olulisust. Biokamin on ennekõike ökoloogiline ja puhas ning aitab kaasa keskkonna kvaliteedi säilimisele tänu sellele, et selle põlemisel eraldub vaid soojust, veeauru ja väheses koguses süsihappegaasi.

Tervislikum

Klassikalise põlemisprotsessi käigus õhku paiskuvad saasteained mõjutavad meie tervist, seetõttu on biokamina üheks suureks eeliseks see, et see ei eralda saasteaineid. Tegelikult ei eraldu sellest ei suitsu ega tahma ja nii säilib meie tervis ning kamina asukohas pole ka ebameeldivat lõhna.

Ohutum kasutamine

Oleme juba biokaminaga hoolitsenud planeedi ja oma enda tervise kaitsmise eest, mis mõlemad on väga olulised. Aga kuidas on lood turvalisusega?

Vigastused ja õnnetused, nagu põletused, elektrilöök, vingumürgistus on kütteallikana puitu ja elektrit kasutavate kaminate puhul üsna sagedased. Biokaminat peetakse vastupidi aga väga turvaliseks kaminaks. Muidugi eeldusel, et seda kasutatakse hoolikalt ja vastavalt tootja juhistele.

Väiksemad eraldiseisvad biokaminad ei ole palju suuremad ja ohtlikumad kui küünlajala sees asuv küünal, seega hoolika kasutamise korral on nende puhul õnnetuse juhtumise võimalus praktiliselt välistatud.

Biokaminatel on hämmastav välimus

Biokamin täiustab ruumi välimust nii sinu elutoas, külalistetoas kui ka õues. Värelev leek annab paigale lummava välimuse. Biokaminad on loomulikult valmistatud turvalistest materjalidest ja ükskõik milline ei oleks ka sinu kodu stiil, leiad kindlasti sobiva biokamina nii oma tuppa kui ka aeda.

Asjaolu, et kaminad ei vaja ühendust korstnaga või spetsiifilist infrastruktuuri, annab täieliku vabaduse võtta biokaminat kui mööblieset, mis sobib nii siseruumidesse kui ka õue. See on ideaalne viis minimalistliku esteetika ja täiendava soojustuse võimaluste loomiseks nii väikestes kui ka suurtes ruumides.