Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) kuulutas välja IT-valdkonna aasta tunnustuse saajad. ITL-i Aasta Tegija 2023 tunnustuse sai Ericsson Eesti AS, Aasta Tegu 2023 on Rakendusuuringute Keskuse loomine; Aasta Idee 2023 on Tervisekassa pilveminek; Aasta Koostegu 2023 on IKT ettevõtete koostöös ellu viidud küberturvalisuse kampaania ning Aasta Läbimurdja 2023 tiitli sai kosmosetehnoloogia ettevõte Value.Space.

„ITL on üle 25 aasta tunnustanud sektori auhinnaga neid inimesi, kelle ideed, algatus või tegevus on oluliselt mõjutanud meie valdkonda Eestis või Eesti digiühiskonna arengut,“ rääkis ITL-i tegevjuht Doris Põld, „jälgime ise aasta jooksul sektori ettevõtete edulugusid ning anname võimaluse ka liidu liikmetele ja partneritele teha ettepanekuid, keda tunnustada. Lõpliku otsuse teeb ITL-i juhatus, sel aastal otsustati anda välja viis auhinda.“

Aasta Tegu 2023

ITL-i juhatus soovib tunnustada tehnoloogiasektori auhinnaga Aasta Tegu 2023 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi otsuse eest luua Eestisse Rakendusuuringute keskus (ülesanded AS-il Metrosert). Doris Põld ütles, et maailma riike võrreldes on selge, et need riigid, kes on edukamad teadussaavutuste rakendamisel ettevõtluses on konkurentsivõimelisemad globaalselt.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Sandra Särava sõnul on rakendusuuringute keskuse loomise visioon AS Metroserdis sillutada tee teadus- ja arendustegevuste ning ettevõtlussektori, eelkõige tööstuse vahel.

Aasta Idee 2023

ITL-i juhatus soovib tunnustada tehnoloogiasektori auhinnaga Aasta Idee 2023 Tervisekassat pilvepõhisele andmete majutusele ülemineku eest.

Tervisekassa juhatuse esimehe Rain Laane sõnul on pilveteenusele üleminek Tervisekassas pikalt ette valmistatud muudatus, mis tagab võrdluses füüsilise serveriga parema turvalisuse, töökindluse ja majandusliku jätkusuutlikkuse.

Aasta Tegija 2023

ITL tunnustas tehnoloogiasektori auhinnaga Aasta Tegija 2023 Ericsson Eesti AS-i selle eest, et Ericssoni korporatsioon tegi geopoliitiliselt julge otsuse kehva majanduskliima ajal investeerida Tallinnasse uue põlvkonna tootmis- ja tehnoloogiakeskuse ehitamisse. „Ericssoni Eesti üksuses aitab lisandväärtust luua üle 2000 targa töö tegija, pikalt on oldud Eesti üks suurima käibega, kõige konkurentsivõimelisem tööstusettevõte,“ selgitas Põld. Loodav innovatsioonikeskus ühendab Eestis tegutseva elektroonikatöösturi sidevõrgu seadmete laborid, teadus- ja arendustegevuse, uute toodete tootmise ning kontorihoone.

Aasta Läbimurdja 2023

ITL-i juhatus tunnustas tehnoloogiasektori auhinnaga Aasta Läbimurdja 2023 idufirmat Value.Space, kes kaasas investeeringuna suvel 2,1 miljonit eurot. Firma on keskendunud muutuste leidmisele, mis võivad viidata ohtlikele riskidele konstruktsioonides.

Aasta Koostegu 2023

Esmakordselt andis ITL-i juhatus välja auhinna nimetusega Aasta Koostegu 2023, selleks sai IT ettevõtete vabatahtliku töö baasil ellu viidud kübertuvalisuse kampaania väike ja keskmise suurusega ettevõtetele.

ITL-i infoturbe nõukoja juhi Kalev Pihla sõnul tõid kampaanias osalenud ettevõtted esile sellise missiooni vajalikkuse ja aitasid kaasa pikaajalise programmi loomisele heade tavade raames. Programm keskendub IKT sektori koostöö edendamisele, teenuste turvataseme ühtlustamisele ja klientide jaoks lihtsustamisele.