Avatud kõrva tehnoloogiaga kõrvaklapid on aastaid saanud vastakaid arvustusi. Huawei on viinud läbi hulgaliselt uuringuid, et mugavus, disain ja tipptasemel helikvaliteet ühendada ning pakkuda kasutajale võimalust samal ajal ümbritseva maailmaga endiselt ühenduses olla.

“FreeClip kõrvaklapid on arendatud silmas pidades spordisaalis või avatud kontoris tekkivaid olukordi, kus tuleb ette ka aktiivset suhtlust teiste inimestega või vajadust keskkonnale kiiresti reageerida. Samal ajal pakuvad need kasutajale head helikvaliteeti, stiilset välimust ning püsivad mugavalt kõrvas ka sporti tehes,” kirjeldab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina uut toodet.

Põhjalike testide tulemusena sündinud uus tehnoloogia

“Tänases kiires ja konkurentsitihedas maailmas pühendas Huawei kolm aastat nende kõrvaklappide väljatöötamisele. Seda selleks, et nende suurus, kaal, disain ja kvaliteet oleks võimalikult tasemel ning vastaks tarbijate ootustele,” räägib Mishina.

Eristuvaks disainielemendiks olev C-Bridge klambrikujuline disain, mis on valmistatud kõrgtehnoloogilisest nikli ja titaani segust, mis tagab optimaalse mugavuse erineva suuruse ja kujuga kõrvadele. “Just kergus ja mugav disain on need, millele eriliselt rõhku on pandud, et tagada kandmismugavus ka pika päeva jooksul,” ütleb tehnoloogiaekspert.

Avatud kõrva tehnoloogia on kasutajale mugav

Huawei FreeClip on esimene avatud kõrvaklappide tüüp turul, kus ei ole määratud vasak ja parem kõrvaklapp. Mishina selgitab, et FreeClipil on nutikas kandmist tuvastav tehnoloogia, mis automaatselt tuvastab vasaku ja parema kõrva ning vahetab vastavalt helikanalid.

“FreeClipi innovaatiline disain ei blokeeri kõrvakanalit, see omakorda muudab kandmise mugavaks, kuid samas võimaldab kasutajatele teadlikkust ümbritsevate helide, näiteks liiklusmüra, suhtes. See on väga oluline kõigile neile, kellele meeldib näiteks jalutades muusikat kuulata. Klassikalised mürasummutavad kõrvaklapid võivad sel juhul liikluses väga ohtlikud olla,” räägib Mishina avatud kõrva tehnoloogia vajalikkusest.

Uued kõrvaklapid on muuhulgas ka vee-, tolmu-, kui higistamiskindlad. “Seetõttu on FreeClip kõrvaklapid ideaalsed spordiks ja välitingimustes treenimiseks kasutajatele, kes loodavad füüsiliste tegevuste jaoks vastupidavat ja mugavat lahendust leida. Samuti on need head spordialade puhul, kus tavapärased kõrvaklapid hästi kõrvas ei taha püsida,” tutvustab Mishina võimalusi.

Tänu pikale kasutusajale saab Huawei FreeClip kõrvaklappidega kuni 36 tundi muusikat kuulata, sellest 8 tundi järjest ilma laadimiskarbita. “See tähendab, et FreeClipiga saab näiteks terve tööpäeva järjest kõnesid teha või joosta kaks täispikka maratoni – aku kestvus on tagatud igal juhul,” toob Mishina näiteid.