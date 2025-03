Huawei on kõrvad-vabad kõrvaklappe (FreeClip) varemgi teinud, isegi prillid (Eyewear) on vastava tehnoloogiaga olemas, kuid seekord lisatakse sellele vabadusele ka luujuhtivus, mis parandab natuke taolise heliseadme heli liigset lamedust.

Kui oled väsinud kõrva suruvatest ja ebamugavatest kõrvaklappidest, mis katkestavad sinu ühenduse ümbritseva maailmaga või veelgi närviajavam on pidevalt kõrvast välja pudenevad kuularid, siis see lahendus ilmselt püsiks kindlalt kõrvas ka kõige rappuvama trenni ajal.

Huawei äsja esitletud oma uusimad kõrvaklapid FreeArc lubavad muuta taoliste avatud kuulmekanaliga töötava heliseadme kvaliteedi paremaks, jättes järgi mugavuse, mis taoliste seadmetega tuleb vabade kõrvadega.

FreeArc-i kõrvaklapid paistavad silma oma konksukujulise (Hook-Style Open-Ear Design) disainiga, mille aluseks on vastupidavast nikli-titaani sulamist valmistatud C-kujuline sild. Midagi sellist võis kohata ka FreeClipi kaarekujuliste kõrvad-vabad klappidega.

See uuenduslik lahendus tagab mitte ainult kindla ja mugava istuvuse sangaga kõrva küljes, eriti sportimisel ja vabas õhus tegutsedes, vaid ka selle, et sinu kuulmekäik jääb vabaks.

Lisaks on FreeArci klapid kerged - vaid 8,9 grammi ning kaetud pehme silikooniga, mis tagab mugavuse ka pikaajalisel kasutamisel. Saadaval on sellised värvid nagu rohuroheline, valge ja must, mida täiendab elegantne metallik matt viimistlus.

Huawei on proovinud oluliselt parandada avatud klappide helikvaliteeti. Sees on võimas 17x12 mm kõlarielement, titaaniga kaetud komposiitmembraan ja neodüümmagnetid tagavad ka rikkaliku bassi ja selgemad kõrged helid.





Reverse Sound Waves System vähendab helileket, mis on taoliste avatud klappide üks suurtest puudustest, kuna ka teised võivad siis kuulda, mida sina kuuled. Süsteem töötab vastandmembraanidega, millest üks suunab heli kasutaja kõrva, teine aga summutab sama heli kasutajast eemal.

Lisaks kohanduvad nutikad ekvalaiseri seaded ja dünaamilised bassialgoritmid automaatselt esitatava heliga, tagades tasakaalustatud kuulamiskogemuse.

Aktiivse eluviisi juurde käib ka vastupidavus. Huawei FreeArc kõrvaklapid on varustatud IP57 tolmu- ja veekindluse reitinguga, mis tähendab, et need peavad vastu nii intensiivsele trennile kui ka ootamatule vihmahoole.

Helistamisel aitavad kaks mikrofoni vähendada tuulemüra, tagades selge ja arusaadava kõne kvaliteedi.

Ühe laadimisega saab kuni 7 tundi kuulamisaega, mida laadimiskarbiga saab pikendada 28 tunnini. Lisaks toetavad klapid kiirlaadimist, mis annab 10-minutilise laadimisega juurde kuni 3 tundi kuulamisaega.

Kasutajamugavusele on samuti palju rõhku pandud. Puutetundlikud juhtnupud lubavad reguleerida helitugevust, juhtida muusika taasesitust ja vastata kõnedele. Kuigi mõned kasutajad on märkinud klappide puhul puutetundlikkuse võimalikku liigset tundlikkust trenni ajal, pakub see siiski mugavamat viisi juhtimiseks kui telefonist. Stabiilse ühenduse tagab Bluetooth 5.2.

Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina rõhutab, et FreeArci klapid on loodud just aktiivset eluviisi silmas pidades, kus mugavus, vastupidavus, hea aku kestvus ja helikvaliteet on esmatähtsad.





Ta toob välja, et klappide ergonoomiline disain tagab ühtlase surve jaotumise kõrvadele, olles seega suurepärane alternatiiv traditsioonilistele kõrvasisestele klappidele.

Mishina sõnul on klambrikujulisse raami peidetud vastupidav aku ning nii passiivne kui ka aktiivne mürasummutus aitavad muuta kiire elutempo klappide kasutamisel probleemivabamaks. Disainil on kasutatud inimkõrvade 3D-andmebaasi ja läbi viidud kümneid tuhandeid koormusteste. Paindlik nikli-titaani sulamist raam kohandub iga kõrva kujuga, olles samal ajal hingav ja painutuskindel, ilma et see kahjustaks helikvaliteeti.

Ligikaudse hinnaga sada eurot tunduvad Huawei FreeArc kõrvad-vaba disaini vallas seega üsna hea diilina. Samas füüsika vastu ei saa - ehkki basse on tänu uutele lahendustele kergitatud, ei pruugi need olla siiski nii mahlakad, kui kõrvad-kinni klappides, kus helirõhu tekitamiseks on paremad võimalused.

Samas on tegemist väga vastupidavate, mugavate ja kõrgema helikvaliteediga seadmetega, mis sobivad aktiivsetele inimestele, kes otsivad alternatiivi traditsioonilistele kõrvaklappidele.