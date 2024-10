Logitech Zone 300 kõrvaklappe oleks justkui varem näibnud. Midagi sellist meil testis juba oli. Kuid tegemist on vaid välise sarnasusega.

Zone 300 on erinevalt H390 klappidest juhtmevaba ning sellepärast mitu korda kallim ka. Kuid lisaks tunduvad Bluetoothiga klapid palju parema helikvaliteediga - oma hinna kohta lausa üllatavalt head. Ehkki norida muidugi saab näiteks väheste basside üle.

Kõrvaklapid on omapärased: väikeste kõrvaümbristega, nii et need ei kata, vaid asetuvad kõrvade peale.

Mõnedele see meeldibki rohkem, jätab vabama tunde ja ei isoleeri täielikult ümbritsevast (heli)maailmast. Seega on ZONE 300 hea valik tööks, miks mitte kõnekeskuses tegutsemiseks ja vahepeale muusika kuulamiseks, mille kvaliteet pole üldse halb.

Üldiselt on ka kõrvapealne disain prillikandjale hea, sest prillisangad jäävad ilusti klappide alt välja ja neid ei suruta vastu pead.

Mikrofonid on sanga sees suu juures ja toimivad hästi. Ütlesin mikrofonid, sest jah, neid on mitu. Need nimelt töötavad mürasummutusena - mitte muusikat kuulates, vaid sinu kõne taustahelisid eemaldades. Seega saab ka kärarikkamas kontoris rahulikult rääkida, näiteks tüütuid müügikõnesid tehes.

Mugavus ja disain

Zone 300 klapid paistavad silma oma kerguse poolest, kuna kuularid on ju üsna pisikesed. Need kaaluvad vaid 122 grammi, seega kannatab pikaajaliselt kanda. See on oluline just neile, kes kasutavad kõrvaklappe pikalt töökoosolekute või kõnede ajal.

Pärast pikemat kasutamist võib tekkida siiski kerge ebamugavustunne kõrvalestades, sest need surutakse peadligi. Samuti tähendab kõrvapealne disain, et füüsilist mürasummutust eriti pole ja välised helid kostavad rohkem läbi.

Disaini poolest on Zone 300 üsna tagasihoidlik ja meenutabki pigem kõnekeskuse peakomplekti, kuid ei midagi halba, täiesti normaalse välimusega. Kerge kaalu tõttu tunduvad klapid pisut haprad, seega tuleb neid hoolikamalt hoida. Peasangal on üleval pehmendus ning sangade pikkus on reguleeritav.

Helikvaliteet

Helikvaliteet on enamasti täiesti normaalne ja isegi üllatavalt hea nende pisikeste kuularite kohta – need klapid on oma olemuselt tegelikult mõeldud kõnede ja videokoosolekute jaoks ning sel eesmärgil toimivad need väga hästi. Varustatud kahekordsete mürasummutavate mikrofonidega, pakuvad Zone 300 klapid selget ja arusaadavat kõneheli, vähendades efektiivselt taustamüra. Samas on isegi muusika kuulamiseks helikvaliteet hea, kuid muidugi mitte tipptasemel – üldine helipilt jääb kohati hõredaks ja alla kallimatele mudelitele.

Siiski sobivad need hästi igapäevaseks kasutamiseks nii muusika kuulamisel kui kõnede tegemisel.

Aku kestvus ja ühenduvus

Zone 300 akukestvus on päris hea – kuni 20 tundi kuulamisaega ja 16 tundi kõneaega ühe täislaadimisega. See pole küll võrreldav tipptegijatega, mida saab kasutada kaugelt üle ööpäeva, aga hea siiski nii väikeste klappide kohta.

Lisaks on olemas kiirlaadimine, mis annab vaid viie minutiga ühe tunni kõneaega – see on kasulik lahendus kiireteks hetkedeks. laadimine käib USB C kaabliga, jubhe on kaasas, aga adateri peab ise leidma.

Bluetooth 5.3 tehnoloogia saab stabiilse juhtmevaba ühenduse teoorias kuni 30 meetri ulatuses, praktikas kuni kõrvaltoas (10-15 meetrit), õues ehk tõesti peaaegu 25 meetrit.

Eriti mugav on muidugi olla ühenduses korraga kahe seadmega. See tähendab, et saab vahetada näiteks arvuti ja nutitelefoni vahel, kuulates arvutist heli ja vastates mobiilist kõnedele.

Kasutusmugavus ja rakenduse tugi

Zone 300 klappide paigaldus on lihtne ja kiire, tegelikult ongi võimalik need lihtsalt Bluetooth-klappidena ühendada kõigi Bluetoothiga seadmetega, mis heli toetavad.

Füüsilised nupud on kõnede vastuvõtuks ja helitugevuse juhtimiseks. Üks nupp on ka sisselülitamise jaoks. Logi Tune rakendus on ka olemas, kui on soov heli ja mikrofoni taset kohendada ning akutaset. Samas pole seal midagi nii erilist, et peaks tingimata klappide jaoks äpi installima. Windowsis näiteks on Bluetoothi seadmetes kõik vajalik olemas, ka aku taset saab sealt näha.

Mikrofoni sang käib üles, kuid ei ole eemaldatav. Kui tõstad sanga näo eest ära üles sangade juurde, ütleb mahe hääl mic off. Ja kui liigutad mikrofonisanga tagasi suu juurde, antakse sellest heliga jälle teada. Hea ja kindel viis alati teada, kas mikrofonid on sees või väljas.

Mis eristab neid klappe samasuguse välimusega Logitech H390st?

Logitech Zone 300 ja Logitech Zone H390 peakomplektid näevad sarnased välja, kuid on siiski erinevate tehnoloogiatega: esimesed juhtmevabad, teised aga USB klapid.

Logitech Zone H390 ühendatakse USB või 3,5 mm kõrvaklapipesa kaudu. Kuigi see pakub usaldusväärset ühenduvust, puudub sellel juhtmevaba kasutamise paindlikkus ja mitmepunktiühenduse võimalused.

Mõlemad klapid pakuvad mürasummutavaid mikrofone, mõlemal on helivaljuse nupud.

Kokkuvõttes on Logitech Zone 300 juhtmevabad kõrvaklapid hea valik neile, kes otsivad mugavat ja funktsionaalset töökomplekti igapäevaseks tööks, mis nõuab kõnedele vastamist ja arvutiga ühendamist. Samas sobivad need töö kõrval ka meelelahutuseks, sest helikvaliteet pole paha. Akukestvus on samuti piisav vähemalt paariks tööpäevaks. Need klapid sobivad hästi kontoritöötajatele, kaugtöö tegijatele ja neile, kes veedavad palju aega koosolekutel, videokõnedes või reisides tööd tehes.

PLUSSID

+ kerged ja mugavad

+ hea kõnekvaliteet, efektiivne mikrofoni mürasummutus

+ kaksikühendus kahe seadmega samaaegselt

MIINUSED

- kerge kõrvalestavalu pikaajalise kandmisega

- helikvaliteet jääb alla kallimatele kõrvaklappidele

- ehitus tundub õrn ja habras

TEHNILISED ANDMED

Kõrvaklapid Logitech ZONE 300

Hind: ca 70 eurot

Mikrofon: kaks mürasummutusega mikrofoni 100-7k Hz

Kuularid: muusika 50-20k Hz, kõne 100-7k Hz, kõlarielement läbimõõduga 30 mm

Aku: Li-ion, kuni 20 tundi

Laadimine: täis 2 tunniga, kiirlaadimisega 5 minutiga 1 tund kuulamisaega, USB C kaabel 1 m

Ühendus: Bluetooth 5.3

Lisatarkvara: Logi Tune