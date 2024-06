Mis oleks, kui pöörduks tagasi juhtmega kõrvaklappide juurde, mis ei kata kõrvu umbse kopsikuga, pakuvad põse juures varrega mikrofoni, mis ulatub suuni ja helivaljust saad reguleerida traditsioonilise nupuga juhtme küljest? Just sellised klapid Logitechil ongi. Ainult et 3,5 mm pesa asemel käivad need USB A pessa.

Logitech H390 USB kõrvaklapid on seega üsna praktiline valik kasutajatele, kes otsivad mugavat seadet igapäevaseks tööks ja suhtlemiseks. Kõrvaklappide disain ja funktsioonid on mõeldud koosolekute jaoks normaalset heli pakkuma ja mürasummutav mikrofon hoiab taustahelid vaigistatuna. Lisaks on need klapid ka odavad Logitechi tavalise hinnataseme juures.

Logitech H390 on kerge ja seega mugav kanda kasvõi terve päeva, isegi pikalt kasutades. See viib mõtted kõnekeskuse-laadsete kasutajate juurde, kuid sobib ka sarikoosolekute pidajatele või intervjueerijatele, kellel vaja niikuinii arvutiga pidevas ühenduses olla.

Väikesed kuularid on ideaalne valik prillikandjatele, kuna need ei avalda survet prillisangadele ja käivad neist üle.

Helikvaliteet - Harju keskmisel tasemel

Kuigi helikvaliteet on pigem keskpärane, on see piisav video- ja audiokoosolekuteks. Muusika kuulamiseks jääb aga väheseks, lihtsalt ajaviiteks midagi kuulata täitsa kõlbab. Ka Netflixi vaadata ja klappidest heli kuulata pole viga, kinoelamus see niikuinii pole.

Juhtpuldist, mis asub juhtmel, saab reguleerida helivaljust (rõngas) ja mikrofoni sisse-välja lülitamist (keskmine nupp)

Passiivne mürasummutus üsna puudub väikeste kuularite tõttu, ümbruse helid pääsevad läbi, aga kui heli piisavalt valjuks panna, siis ümbruse müra nii väga ei sega.

Heli tuleb kõrvaklappidest digitaalselt tänu USB-ühendusele, mis tagab stabiilse ja katkematu heliülekande ning teisendamine analoogsignaaliks tehakse alles viimasel hetkel kõrva juures.

Seega teoreetiliselt ei peaks ülekandega eriti moonutusi olema, kuid klapid ise pole muidugi kõrgtasemel ja ei pretendeerigi sellele, kuna on lihtsad ja väga odavad.

Mikrofon summutab, kuid mitte kõike

Mikrofoni mürasummutus on üsna suur pluss nende kõrvaklappide juures. Selle asend on suu ees, mis tagab selge ja puhta heli. Mikrofon summutab üsna hästi taustamüra, kuid siiski kostab veidi läbi klahvide klõbin, kui kõne ajal kirjutad.

Mikrofoni ja USB kaablit ei saa klappide küljest eemaldada, kuid mikrofoni asend ja sangade pikkus on reguleeritav.

Kellele sobib?

Testimisel selgus, et kõrvaklapid sobivad pigem neile, kes teevad palju telefonikõnesid või osalevad sageli virtuaalsetel koosolekutel. In-line juhtimisseadmed kaablil lubavad helitugevust reguleerida ja mikrofoni vaigistada ilma kõnesid katkestamata, mis on eriti mugav pikaajalise kasutamisega. Muusika ja muude meediategevuste jaoks võiks ikkagi mõned suurema polstriga klapid muretseda, millel parem helikvaliteet (aga mis siis maksavad ka kordades rohkem).

PLUSSID:

kerged ja mugavad, sobivad hästi prillikandjatele

selge heli videokoosolekuteks ja kõnedeks

mikrofon summutab taustamüra ja on paindlik

USB ühendus ja plug-and-play iga seadmega

pikk kaabel annab liikumisvabadust

MIINUSED

keskmine helikvaliteet muusika kuulamiseks

väikesed kuularid ei paku passiivset mürasummutust

mikrofon on eemaldamatu

pole spetsiaalset tarkvara või mikrofoni taseme reguleerimist

Kõrvaklapid Logitech H390

Hind: ca 30 eurot

TEHNILISED ANDMED

Ühilduvus: Windows, macOS, ChromeOS

Ühendus: USB A (või adapteriga)

Kaabel: 1,9 meetrit

Reguleerimine juhtnuppudest: helivaljus, mikrofoni vaigistus

Kaal: 197 grammi