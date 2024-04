Peale viit aastat orbiidil jõudis tehnikaülikooli esimene satelliit Koit ereda leegiga oma elukäigu loomuliku lõpuni.

"Tehiskaaslase tuline lõpp on selles mõttes positiivne, et nii ei jää satelliit kosmoseprügina orbiiti reostama," märkis tehnikaülikooli vanemlektor ja Koidu sidesüsteemi juhendaja Ivo Müürsepp.

Hõreda, kuid siiski eksisteeriva atmosfääri mõjul satelliit aeglustus ning langes madalamatesse ja tihedamatesse õhukihtidesse, kus protsess kiirenes. Viimaks põles satelliit Maa atmosfääris langeva tähena sähvatades täielikult ära. Esimesel aprillil Koitu tabanud saatus ootab lõpuks kõiki Maa-lähedasel orbiidil liikuvaid satelliite. Näiteks teisele tehnikaülikooli tudengisatelliidile Hämarikule ennustavad spetsialistid veel vaid 130-140 elupäeva.

Iga kosmosemissiooniga jääb Maa orbiidile nii oma töö lõpetanud tehiskaaslasi kui kanderakettide jäänused. „Mida rohkem sellist kosmoseprügi orbiidil on, seda suurem on tõenäosus kokkupõrgeteks. Tagajärjeks võib olla mõne kalli satelliidi häving või isegi astronautide elu ohtu sattumine,“ selgitas Müürsepp. „Seega on aina olulisem küsimus – kuidas kosmoseprügi teket vähendada ja kuidas olemasolevat prügi kõrvaldada. Selles suunas käib usin uurimis- ja arendustegevus.“

„Kuigi Koit on nüüdseks orbiidilt lahkunud, soovib Tudengisatelliidi tiim tunnustada TalTechi üliõpilaste ja mentorite rasket tööd ning pühendumist sellesse projekti. Nende uuendusmeelsus ja kirg on jätnud jälje Eesti kosmose ajalukku,“ sõnas Tudengisatelliidi SA esimees Katriin Kristmann.

Tallinna Tehnikaülikooli tudengite ehitatud satelliit TUT101, teise nimega Koit, alustas oma missiooni 5. juulil 2019. Koidu ehitus algas 2014. aastal. Nii Koit kui teine tehnikaülikooli tudengite arendatud satelliit Hämarik olid 1-ühikulised (10 x 10 x 10 cm) kuupsatelliidid.