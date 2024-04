Värskete uuringuandmete alusel on Eesti veebiostjad Balti riikide seas kõige nõudlikumad, neil on kõige kõrgemad ootused tarneajale, saadavusele ja tooteinfole. Uuringu viis läbi ja esitles internetiuuringute ettevõte Gemius koostöös konkursiga Baltikumi e-kaubanduse täht, mis annab maikuus välja auhinnad Baltikumi parimatele e-poodidele.

Ilmnes, et Eesti ostjad otsustavad kõige sagedamini teha oste Internetis, sest füüsiliste poodide valik on piiratud nende lahtiolekuaegadega (81%). Internetist ostmisest loobutakse samas seetõttu, et toodet ei saa oma silmaga näha (64%), kuid ka liiga kaua aega võtva kohaletoimetamise tõttu (52%).

Selle tulemusena on Eesti e-kaubanduse ostude osakaal 2024. aastal võrreldes 2023. aastaga kasvanud, ent jääb siiski alla 2022. aasta tasemele. Siiski on see jätkuvalt märkimisväärselt kõrgem Euroopa tasemetest, mis on keskmiselt 75% juures.

Baltikumi ostjatest eelistavad Eesti ostjad kõige tõenäolisemalt ostmist läbi isikliku arvuti (91,3%), samas kui Lätis ja Leedus tehakse internetiostud kõige tõenäolisemalt mobiiltelefonidest, tahvelarvutitest ja nutiteleritest.

Tootekategooriad, mida Eesti ostjad ostavad kõige sagedamini välismaistelt e-kaubanduse veebilehtedelt, on rõivad, jalatsid, aksessuaarid ja lennupiletid (36%). Samas ostavad eestlased kõige tõenäolisemalt avalike ürituste ja meelelahutuse pileteid kohalike e-poodide kaudu (76%).

Gemiuse uuring viidi läbi konkursi Baltikumi e-kaubanduse täht auhindade välja kuulutamise eel, mis toob esile Baltimaade parimad e-poed.

Konkursi Baltikumi e-kaubanduse täht võitjate vahel läheb jagamisele auhinnafond väärtusega 20 000 eurot. Võitjad valib välja žürii, kuhu kuulub 12 professionaali igast Balti riigist ja välismaalt, sh Samantha Tillet Aleph Holdingsist, Daila Čiutaite-Antanaite Pigu.lt-st, Meelis Nurk SEB-st ja paljud teised.

E-kaubanduse täht toimub esimest korda Baltikumi-üleselt. Varem on seda kolm aastat kolm aastat korraldatud Lätis. 2024. aasta tähistab esimest aastat, mil see on laieneb Baltimaadesse ning toimub edaspidi igal aastal nii Eestis, Lätis kui Leedus.