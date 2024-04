Varakevadisel nädalavahetusel otsustasin koos oma toona viieaastase pojaga minna metsa. Ilm nagu ikka „Similar“ ehk paistis päike ja sadas horisontaalis jäidet. Sellise ilmaga on ainuõige valik teha seda matkaautoga ja miks mitte Rumeenia autotootja Dacia nägemusega matkaautost. Jogger, varustatuna lisavarustusega "Sleep Pack", võiks olla just rumeenlaste nägemus matkaautost.

Dacia Jogger on oma turundusmaterjalis, kui välja jätta „horisontaalne kapott ja vertikaalsed tiivad, mis loovad turvaliselt teel seisva auto mulje“ (vaata videot), on loodud perekondade ja seiklushimuliste inimeste vajadusi silmas pidades. Avar salong, suur pagasiruum ja vajadusel seitse istekohta. Osaliselt on Jogger varustatud kaasaegsete mugavus- ja turvaelementidega, kuid tunda on B5 Passati vibe'iga nostalgia hõngu. Kuid vaadates Joggeri hinnasilti, ei ole tegu teemaga, mis annaks ruumi ülemäära nuriseda. Adaptiivne cruise võiks olla, aga muus osas on tegu igati ok autoga. See õnneks pidi järgmisest aastast või nii tulema EL-s kõigile kohustuslikus korras. Ja muidugi nelikvedu, aga jah, me teame, et 80% müüdud maasturitest on vaid üherattaveoga, seega meie kiiks. Dacia Joggeri kogemusest endast annab video kõige parema ülevaate.

Mis asi on Sleep Pack?

"Sleep Pack" koosneb kahest peamisest komponendist: magamisase, mis paigaldatakse auto pakiruumi ja telk, mis kinnitatakse auto tagaossa. Kuigi magamisase on huvitav ja tehase poolt unikaalne lahendus, ei ole tegu matkaauto konseptsioonis millegi unikaalsega. Tavaliselt see ehitatakse ise või tellitakse kolmandate osapoolte poolt. Joggeri puhul ei saagi aru, kes selle disainis, kuid selle paigaldamine ja eemaldamine üksinda on üsna keeruline. See on raske ja tülikas ühel inimesel sisse-välja tõsta. Samuti vajab see mõnevõrra õiget järjekorda, et kasutusasendisse panna ja jätab mõnevõrra pooliku, kiirustatud või kuskilt maha viksitud lahenduse mulje. KUID! Tegu on esmase iteratsiooniga, uuel Dusteril paistab piltidel olevat sarnane lahendus, mida loodetavasti on edasi arendatud.

Joggeri puhul tundub, et Dacia ei ole seda lahendust arendanud kui otsest müügiartiklit, kuna see tundub olevat veidi poolik. Pigem esmalt turunduslik, et saada suuremat meediatähelepanu. Nüüd aga oleks aeg sellest teha päris toode, sest kontseptsioon on ju hea!

Suurendame eluruume Dacia telgiga.

Kui Sleep Pack on hoolimata oma prototüübi tundest kasutatav ja toode, mida julgeks soovitada, siis kaasa pakutavast telgist soovitaks eemale hoida. Viga polegi nii palju idees kui konkreetses telgis, seda enam et aktiivset matkaelu elades oleme mõne telgiga aastate jooksul kokku puutunud

Dacia Telk on ilmselt mõeldud peamiselt kasutamiseks soojema ja tuulevaikse ilma korral.Meil kiskus ilm mõlemal korral mõnevõrra tormiseks, tugeva tuule ja paduvihmaga, mis tõi esile mitmeid puudusi.

Telgi püstitamine oli keeruline ja aeganõudev ja seda ilmast hoolimata; telgikaared on tehtud odavast fiibermaterjalist, mis konkreetse hinna juures on vastuvõetamatu! Kaared andsid esimesel kasutuskorral märke oma kvaliteedis ja osaliselt purunesid. Õnneks oli teipi ning lõpetasime vaid pikk kiud näppus, mida sisuliselt on võimatu eemaldada. Lisaks puudub telgil korralik paigaldusjuhend, koosnedes vaid mõnest piktogrammist, mis ei hõlbusta korrektset paigaldamist.



Lõpuks saab selle paigaldada kas avatud või suletud pakiruumiga ning vahepealset varianti ei ole, sest ühel juhul ei saa luuki avada ja teisel pole soovitav sulgeda. Avatud luugi sulgemisel kaob telgikangalt oluline pinge ning tekib oht selle kahjustamiseks tugevama tuulega.

Elu Rumeenia kämperiga.

Osalesime Eesti ühel suurimal matkajate kokkutulekul, kus Jogger koos "Sleep Packiga" tekitas suurt huvi, olles justkui omaette vaatamisväärsus. See vaid kinnitas, et kuigi lahendus on toores, on see siiski piisavalt innovatiivne ja huvitav, et köita tähelepanu. Kui telgi püstitamise väljakutsed olid ületatud, näpud üles soojendatud, pakkus "Sleep Pack" meile varjupaiga tormi ja tuule eest. Magamisase on piisavalt mugav, pakkudes ruumi kahele. See osa "Sleep Pack"ist võibolla mõistlikum investeering, pakkudes kasutusvalmis voodit ilma vajaduseta lisakohanduste järele. Ainus, et katuseboks võiks olla sellisel juhul teema, kuna magamisruumi puhul vähendab see oluliselt kaubaruumi suurust.

Samas liikudes nagunii kahekesi, uuriks, kuidas teine istmerida välja käib, ja äkki oleks siis mõistlik juba mingi suurem kast tekitada, kus kaubaruumi rohkem, pearuumi rohkem jne.

Telk, kuigi ei vastanud meie ootustele ega headele tavadele, pakkus siiski mingil määral tuulevarju ning kaitset vihma eest ka suuremale seltskonnale. Telgi kinnitamine ja stabiilsuse loksumine mõlemast jalast, kuid õnneks on antud kontseptsiooniga telke turul mitmeid, mis on nii kvaliteedi kui läbimõelduse osas suur samm edasi.

Kõige suurem probleem on aga Dacia sleep packi ostmine.

Seda ei tule välja mitte ühestki lisavarustuse nimekirjast ning selle kohta eksisteerib vaid artikleid, pressimaterjali jne. Tegu on edasimüüja jaoks varuosaga, mida peab klient oskama küsida.

2023 novembris olid hinnad ABC Motorsis järgnevad (tänaseks võibolla muutunud):

Telk 350 eur

Madrats 360 eur

Voodi 1750 eur

Aknakatted 180 eur

Kokku 2640 eur km-ga

Iseteema on muidugi, kas see päriselt ka tellitav on. Küsida tasub ikka.

Eriti, et tegelikult see lisavarustus ei ole kallis. See võib tunduda nii, kui oled valmis ise ehitama, kuid valmislahendusena magamisase võib rahulikult küündida üsna sarnasesse hinnaklassi.

Lõpetuseks on Dacia Jogger koos "Sleep Packiga" huvitav ja paljulubav lisandus automaailmas, eriti aktiivsete eluviisidega peredele. Ehkki praegusel kujul on sellel puudusi, on lahendusel suur potentsiaal, mida loodetavasti Dacia edasi arendab. Telgile annaksin hindeks 2/5, kuna selle hinna eest ootaksin oluliselt paremat kvaliteeti ja läbimõeldumat disaini. Magamissüsteem saab hindeks 3+. Dacia Jogger jääb aga kindlaks valikuks neile, kes vajavad ruumikat ja multifunktsionaalset sõiduvahendit looduses seiklemiseks.