Targa Töö Ühing kutsub juba kaheksandat aastat järjest ettevõtteid kandideerima „Kaugtöö tegija 2024“ konkursil.

Konkurss tunnustab parimaid kaugtööd tegevaid organisatsioone ja nende juhte. Taotlusi oodatakse kuni 7. juunini (k.a).

Targa Töö Ühingu juhatuse liikme Ave Laasi sõnul on tänaseks kaugtöötamisega seoses jõutud staadiumisse, kus saadakse aru paindlikkuse ja kaugtöötamise olulisusest, aga alati ei jagu teadmisi, et seda edukalt rakendada: „On selge, et kaugtöötamine ei ole võluvits, mis parandab organisatsiooni kõik mured, aga oskuslikult seda rakendades on põnev näha, kuidas mitmed organisatsioonid on suutnud ennast viia täiesti uuele tasemele, kus töötajaid usaldatakse, on selge, kellele ja mis profiiliga inimesele paindlikkus sobib ja osatakse oma inimesi selles toetada.“

Sellel aastal pöörab konkurss tähelepanu sellele, et kellele ja millise profiiliga inimestele üldse kaugtöötamine kõige paremini sobib.

Organisatsioonid otsivad häid tööriistu, et kaugtöötamist efektiivsemalt juhtida. Virtuaalse meeskonnatööga seotud pädevuste ja organisatsioonipoolsete toetusmehhanismide osas valmis sellel aastal Targa Töö Ühingu projektijuhi Sirja Sulakatko doktoritöö, millega saab tutvuda Turu Ülikooli raamatukogus. Antud raamistik on heaks baasiks nii kaugtööga alustavatele kui ka kogenud ettevõtetele, et analüüsida organisatsiooni kaugtöö vaatest, valida ja ka koolitada olemasolevaid töötajaid.

“Küllap on kõik organisatsioonid tunnetanud kvalifitseeritud tööjõu puudust. Kahjuks on teada, et see on ainult süvenev trend - kuna ühiskond vananeb. Kaugtöö rakendamine organisatsioonis ning töötajate koolitamine kaugtöö pädevuste on üks võimalik viis, kuidas leida töötajaid ning veelgi olulisem säilitada olemasolevaid - ka neid, kes on lapsehoolduspuhkusel, soovivad lihtsalt paindlikumat tööiseloomu, või siirduks pensionile.” kommenteerib doktoritöö autor Sirja Sulakatko.

Kuidas osaleda ja kes saavad märgist taotleda?

„Kaugtöö tegija 2024“ märgisele saab kandideerida 7. juunini 2024. Edukaid kandideerijaid teavitatakse märgise saamisest 20. juunil 2024 toimuval pidulikul üleandmisel. Üleandmisel toimub ka tööandja brändingu teemaline seminar, kus tunnustatakse organisatsioone ning kuulutatakse välja parim kaugtööd soosiv juht.

Kandideerima oodatakse nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioone.

Osalemiseks tuleb täita eneseanalüüsi ankeet ja tasuda 100 eurot. Kandideerimise vorm asub Targa Töö Ühingu kodulehel smartwork.ee.

Erikategoorias „Parim kaugtööd soosiv juht“ saab esitada juhte, kes paistavad organisatsioonis silma paindlike tööviiside juurutamisega.

Märgist saab pikendada täites sama vormi kodulehel smartwork.ee ning tasudes samuti 100 eurot.

Kõigile Kaugtöö Tegija märgisele kandideerinute vahel loositakse eriauhind ettevõttelt Affire ning Töötukassa Karjäärikeskuse ruumides toimuval pidulikul üleandmisel osalejad saavad Rõõmu vitamiinide ja Instari poolt kingituse.

2023. aasta seisuga on Eestis ligikaudu 250 kaugtöö märgise omanikku. Märgise ja kõigi organisatsioonide kohta saab rohkem infot smartwork.ee lehelt.