Uue MX-seeria ja ergonoomilised uuendused hõlmavad järgmisi Macile mõeldud tooteid: MX Keys S for Mac, MX Keys S Combo for Mac, MX Anywhere 3S for Mac ja MX Keys Mini for Mac (kosmosehalli värviga). Need tooted on kohandatud jõudluse, tootlikkuse jamugavuse suurendamiseks, arvestades kasutajate mitmekesiseid vajadusi macOS-i ja iPadOS-i toodete kasutamisel ning pakkudes spetsiaalselt macOS-i jaoks välja töötatud klaviatuuripaigutusi ja värve, mis sobivad Apple’i ökosüsteemiga.

MX-tootesarja tooted for Mac sobivad kokku Maci-arvutite kujundusega, vastavad paljude kasutajate vajadustele ning on integreeritud ühtsesse ökosüsteemi, mida saab juhtida kohandamis- ja juhtimisrakendusega Logi Options+.

MX Keys S for Mac

See on ülima tootlikkusega klaviatuur, mis tagab kirjutamise mugavuse ja täpsuse ning on uuendatud spetsiaalse Maci paigutuse ja nutikama valgustusega.

Rakenduse Logi Options+ funktsioon „Smart Actions“ võimaldab säästa aega ja lihtsustada töövoogu.

MX Keys S Combo for Mac

Esimene Macile mõeldud MX-kombo koosneb klaviatuurist MX Keys S for Mac, hiirest MX Master 3S for Mac ja peopesa tuge MX Palm Rest.

MX Anywhere 3S for Mac

Macile väljatöötatud kompaktne hiir tagab välkkiire kerimise ja vaiksed klõpsud ning sellel on täpne 8K lahutusvõime igal pinnal.

MX Keys Mini for Mac

See on täiustatud minimalistlik klaviatuur, mis on optimeeritud Macile ja on nüüd saadaval kosmosehallis värvitoonis, tagab kirjutamise mugavuse ja täpsuse, on nutika valgustusega ning kohandatav tarkvaraga (klahvide ja otseteede seadistamise võimalus).

Jätkusuutlik disain

Logitech püüab iga uue tootepõlvkonna puhul kujundada eelmisest väiksema süsinikujalajäljega tooteid.

Logitechi seadmetes kasutatakse toorplasti asemel alternatiivseid materjalide, nagu Next Life’i ringlussevõetud plastik et toodete süsinikujalajälge vähendada. Tootesarja Logi for Mac uuemate toodete plastosad koosnevad kuni 78% ulatuses Next Life’i plastist. Uue tootesarjaga on MX-seeria täielikult üle läinud ümbertöödeldud plastile (PCR-plastik). Lisaks on Logitech vähendanud sarja „MX Keys S for Mac“ süsinikujalajälge 11% võrra võrreldes eelmise versiooniga, hoides seeläbi ära 192 tonni CO2 tekke 100 000 tooteühiku kohta (sellest kogusest 20 korda ümber maakera sõitmiseks)*.

Kättesaadavus ja hinnad

Tooted „MX Keys S for Mac“ (119 EUR), „MX Keys S Combo for Mac“ (219 EUR), „MX Anywhere 3S for Mac“ (99 EUR) ja „MX Keys Mini for Mac“ (119 EUR) on ülemaailmselt saadaval.