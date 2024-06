Viiendat aastat toimunud Tallinnovationi innovatsioonikonkursil võidutsesid tänavu kaubarattad, linna digikaksikus päikesepaneelide visualiseerimislahendus ja linnataristut arendav andmevahetusplatvorm.

Innovatsioonikonkursile laekus sel korral 22 taotlust. Nende seast pääses välkesitlust tegema seitse ettevõtet. Žürii otsustas toetada kolme lahenduse testimist linnaruumis kokku 55 000 euroga.

Võitjateks osutusid VOK Bikesi kaubarataste täisteenusrendi mudel (25 000 eurot), Digilogistika Keskuse linnataristu mudelit arendav kaubavedude andmevahetusplatvorm (20 000 eurot) ning Rexploreri päikesepaneelide automatiseeritud mudel Tallinna Digikaksiku platvormile (10 000 eurot). Konkursi viimasesse vooru pääsesid oma lahendusi esitlema veel Tarkvõrk, Traffest, GPO ja Spinnistart.

Tallinna abilinnapea ja hindamiskomisjoni esimehe Margot Roose sõnul tegi rõõmu projektide mitmekesisus. „Need kolm projekti, mis lõpuks välja said valitud, on tõeliselt tulevikku vaatavad. Kõigil valituks osutunud projektidel on potentsiaal panustada puhtama keskkonna ja ka tehnoloogiliselt targema linna loomisse. Loodame, et pilootprojektide tulemusel näeme peagi nende lahenduste laiemat kasutuselevõttu,” ütles Roose.

Tallinnovationi konkurss toimus Tallinna ning teadus- ja ärilinnaku Tehnopol koostöös juba viiendat korda ja koos selle aastase vooruga on ettevõtteid toetatud 355 000 euroga.

Tehnopoli tegevjuhi Agnes Roosi sõnul peegeldasid konkursile esitatud tööd linna võtmeteemade innovatsioonivajadust: „töötame Tehnopolis igapäevaselt innovatsiooni keskel ja võtame iseenesestmõistetavalt, et lahendused peavad olema kestlikud, mugavad ja tõhusad. Linna tellimusel konkursi korraldamine loob ettevõtetele ainukordse võimaluse testida lahendusi laiemal skaalal ehk Tallinna linnaruumis ning selle tulemusel jõuab innovatsioon kiiremini ka ettevõtete ja linnakodanikeni. Võidutöödes oli nii põnevaid digilahendusi, tõhusat andmevahetust kui ka inimese ja keskkonnasõbraliku kaubaveo teenusmudeli arendamist.“ Ta lisas, et innovatsioonifondi korraldamine ühtib Tehnopoli eesmärgiga toetada maailma muutvat innovatsiooni ja tehnoloogiaettevõtlust.

Tallinnovationi innovatsioonikonkursiga muudetakse linna teenuseid ja keskkonda nii elanike kui ka külastajate jaoks mugavamaks. Konkursiga toetatakse linna ja tehnoloogiaettevõtete omavahelist koostööd ning uuenduslike targa linna riist- ja tarkvaratoodete kasutamist Tallinnas. Sarnast innovatsioonikonkurssi on korraldatud nii Kohtla-Järve kui ka Pärnuga.