Tehnoloogiafännide ja mängurite rõõmuks on EXBO tiim on avaldanud teate nende ülipopulaarse tasuta MMOFPS tulistamismängu STALCRAFT: X kümnenda aastapäeva puhul välja tulnud uuendustest.

Uus "Day X" uuendus ja massiivne mängumaailma muutus

Indie arendaja EXBO avaldas STALCRAFT: X esimese versiooni kümme aastat tagasi. Mäng, mis leiab aset Tšernobõli eksklusiivtsoonis, on vahepeal saanud mitmeid uuendusi ja parandusi, mida on tehtud tihedas koostöös mängijate ja kogukonnaga. Nüüd, tähistamaks seda muljetavaldavat verstaposti, on EXBO välja tulnud mängu ajaloo suurima uuendusega - "Day X" uuendusega.

STALCRAFT: X, mida tihti võrreldakse Minecrafti ja S.T.A.L.K.E.R.-iga, on enim mängitud veebitulistamismäng Tšernobõli tsoonis. "Day X" uuenduse avaldamisel oli Tsooni avastamas üle 50 000 samaaegse mängija.

Uuendused ja uued funktsioonid

Uue "Day X" uuenduse raames on mäng saanud mitmeid põnevaid uuendusi:

Põnev põhijutustus - suundu uude suuremahulisse jutustusse. Põhjafraktsioonide lood on ainulaadsed ning paljastavad Tsooni eri vaatenurkadest.

- suundu uude suuremahulisse jutustusse. Põhjafraktsioonide lood on ainulaadsed ning paljastavad Tsooni eri vaatenurkadest. Isiklikud varjendid - mängijad saavad nüüd kasutada isiklikke varjendeid, kus saab puhata, meisterdada kasulikke esemeid ja neid hiljem teistele müüa.

- mängijad saavad nüüd kasutada isiklikke varjendeid, kus saab puhata, meisterdada kasulikke esemeid ja neid hiljem teistele müüa. Graafikamootori uuendus - uuenduste hulka kuuluvad valguse ja SSAO täiustused, tekstuuri- ja mudeliuuendused ning täielikult ümber tehtud ilmastikusüsteem.

- uuenduste hulka kuuluvad valguse ja SSAO täiustused, tekstuuri- ja mudeliuuendused ning täielikult ümber tehtud ilmastikusüsteem. Uus animatsioonimootor - kahe aasta töö tulemusena on mängule lisatud täiesti uus tegelaste animatsioonimootor, mis parandab oluliselt lahinguvälja visuaalset kogemust.

- kahe aasta töö tulemusena on mängule lisatud täiesti uus tegelaste animatsioonimootor, mis parandab oluliselt lahinguvälja visuaalset kogemust. Uued mängu võimalused - palju on uusi mängufunktsioone, nagu avatud maailma tugipunktide hõivamine ja palju muud.

Elav ja unikaalne mängumaailm

STALCRAFT: X maailm on elav ja muutuv, pakkudes mängijatele unikaalseid olukordi ja seiklusi. Tsoonis ringi liikudes võivad teised mängijad sind tulistada, kuid sa ei kaota kogu oma varustust ja progressi - ainult osa kogutud ressurssidest. See hoiab iga retke põneva ja pingelise, samas mitte liialt karistades.

Tasakaal FPS-i ja RPG vahel

Mängus on relvade tasakaalustus sarnane sessioonitulistajatele nagu Counter-Strike ja Call of Duty. Tulistamiskomponent on kiiretempoline, põhinedes eelkõige reageerimiskiirusel ja laskmisoskustel. Samal ajal motiveerib mäng edasi arenema, pakkudes unikaalset FPS-i ja RPG elementide kombinatsiooni.

Avatud maailma majandus

STALCRAFT: X-l puudub traditsiooniline tasemesüsteem ning mängijad arenevad uue varustuse omandamise kaudu. Mängus on avatud majandus, kus mängijad saavad kaubelda ja müüa esemeid omavahel. Mängus puuduvad ka wipe'id, mis tähendab, et saavutused jäävad püsima.

Vaba ligipääs ja pehme monetiseerimine

STALCRAFT: X on tasuta saadaval Steamis ja EXBO oma käivitajas. Mängu monetiseerimine põhineb P4T (Pay for Time) ja ostudel, mis tähendab, et kõik esemed on mängimise teel saadaval, kuid rahaliste vahenditega saab kiirendada teatud asjade arendamist.

Mäng tähistab oma kümnendat aastapäeva suurima uuendusega mängu ajaloos: "Day X" uuendus toob mängu uusi jutustusi, graafikamootori ja animatsioonide täiustusi, isiklikud varjendid ja palju muud. Mäng on endiselt tasuta saadaval ja pakub ainulaadset kombinatsiooni FPS-i ja RPG-st Tšernobõli eksklusiivtsoonis.