Startup Estonia andmetel tegutses Eestis tänavu esimesel poolaastal 1617 idusektori ettevõtet ning nende käive kasvas rekordilise 1,7 miljardi euroni, mida on 11% enam kui mullu samal ajal. Idusektori ettevõtted tasusid riigile poole aastaga 175 miljonit eurot riiklikke makse.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul ujuvad idusektori ettevõtted majandusega vastuvoolu: "Eesti ettevõtete käive vähenes tänavu esimesel poolaastal 4%, kuid vaatamata ebasoodsale majandusolukorrale Eesti idusektori käive hoopis kasvas 11% võrra. Võrreldes tippajaga on idusektori kasv aeglustunud, kuid see pigem näitab, et keerulisel ajal ollakse paindlikud ning osatakse teha kaalutletud ja kindlakäelisi otsuseid."

Idusektori ettevõtetest tegid esimesel poolaastal suurima käibe Bolt (618 miljonit eurot), Pipedrive (131 miljonit eurot), Veriff (59 miljonit eurot) ja Defsecintel (26 miljonit eurot).

Kaasatud investeeringute mahud on pöördunud taas tõusule ning selle aasta esimese kuue kuuga kaasasid Eesti idusektori ettevõtted 239 miljonit eurot, mida on kaks korda enam võrreldes mullu sama ajaga. Kokku sai sõlmitud 35 tehingut keskmise suurusega 7,2 miljonit eurot. Miljonist eurost suuremaid investeeringuid oli 17, kuid veel kahe tehingu puhul ei ole investeeringu mahtu avalikustatud. Võrdluseks 2023. aasta esimesel poolaastal oli tehingute maht kokku 119 miljonit eurot, toimus 34 tehingut ning keskmine tehingu suurus oli 3,8 miljonit eurot.

Suurimad investeeringud on 2024. aasta esimesel poolaastal kaasanud Starship Technologies (90 miljonit eurot), Stargate Hydrogen (42 miljonit eurot), Elcogen (30 miljonit eurot), Tuum (25 miljonit eurot) ja Bot Guard (12 miljonit eurot).

Eesti idusektor on Eesti riigile ka oluline maksumaksja. Aasta esimese kuue kuuga tasusid ettevõtted 175 miljonit eurot riiklikke makse ning Maksu- ja Tolliameti andmetel maksti 170 miljonit eurot tööjõumakse, mida on 2% võrra enam, kui mullu samal ajal. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Bolt (20 miljonit eurot), Wise (18 miljonit eurot), Pipedrive (8 miljonit eurot) ja Twilio (4 miljonit eurot).

Eesti idusektori statistika hõlmab nii iduettevõtteid selle klassikalises definitsioonis kui ka üle kümne aasta vanuseid ja müügitehinguni jõudnud Eestis tegutsevaid kiire kasvuga innovaatilisi tehnoloogia- ja kasvuettevõtteid.

Startup Estonia juhib tähelepanu, et ülaltoodud Eesti idusektori ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega ning need ei ole võrreldavad majandusaasta aruande andmetega.