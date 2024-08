VR-mängude ekspert nDreams esitles augusti keskel esmakordselt toimunud VR Games Showcase´il kolme uut põnevat mängu, mis tõotavad pakkuda mängijatele tõelist adrenaliinilaksu. Ürituse keskmes oli nende uusim VR-laskurmäng Vendetta Forever (Meta, PS), mis on inspireeritud kultuslikust action-kinost ja viib mängijad kiiretempolise tulevahetuse keerisesse.

Vendetta Forever on mäng, mis viib VR-laskmise täiesti uuele tasemele. Mängijad saavad nautida ainulaadset LO-KILL-MOTION mehhanismi, mis kombineerib tulistamise ja akrobaatilise liikumise, muutes iga lahingu strateegiliseks tantsuks. Mängu rohkem kui 60 taset pakuvad mitmesuguseid väljakutseid, sealhulgas kogutavaid esemeid, mängu muutvaid modifikaatoreid ja võimalust võistelda online-edetabelites. Alates kõrtsikaklustest kuni kõrgtehnoloogiliste rünnakuteni – iga hetk Vendetta Foreveris on kui stseen action-filmist.

Mäng ilmub Meta Quest 2, 3, Pro ja PlayStation VR2 platvormidele oktoobris 2024, kuid mängijad saavad juba nüüd proovida tasuta viietasemelist demo Meta Quest Store'is. Lisaks saavad mängijad mängu juba ette tellida nii Meta Questi kui ka PlayStationi poodides, kusjuures eelostjad saavad eksklusiivseid boonuseid.

Teiseks suureks uudiseks oli nDreamsi kaosekeskse mitmikmängu Frenzies (Meta, PS) uue treileri avaldamine. Mäng, mis on saanud inspiratsiooni sellistelt hittidelt nagu Fracked ja Synapse, pakub mängijatele erinevaid kaootilisi mänguvoorusid, sealhulgas Glitter Pig, Red Light Green Light ja Medic!. Frenzies jõuab Meta Questi platvormile avalikus, tasuta Early Accessis oktoobris 2024, pärast praegu käimasoleva suletud alfa-testimise lõppu.

Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks uudiseks on see, et nDreamsi auhinnatud VR-laskurmäng Fracked saab lõpuks kättesaadavaks ka Meta Questi platvormile. Esmakordselt 2021. aastal PlayStation VR-ile ilmunud Fracked viib mängijad kaugesse mängubaasi, kus nad peavad võitlema dimensioonidevaheliste vaenlaste vastu. Mäng ilmub Meta Quest 2, 3 ja Pro platvormidele juba 29. augustil 2024, pakkudes ka sellele platvormile võimalust kogeda Frackedi intensiivset ja kaasahaaravat gameplay´d.

nDreamsi uued mängud toovad sel sügisel VR-mängumaailma tõelise actioni ja kaose laine, pakkudes midagi nii üksikmängijatele kui ka mitmikmängu fännidele.