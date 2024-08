Tänane päev toob mängumaailma kauaoodatud maiuspala, kui Angry Demon Studio ja Wired Productions avalikustasid oma verivärske mängu "Gori: Cuddly Carnage". See hoogne ja pöörane mäng on nüüd saadaval kõigil suurematel platvormidel, sealhulgas Xbox One ja Series X|S, PlayStation 4/5, Nintendo Switch ning PC-l (Steam, GOG ja Epic Games).

Tegemist on tõelise maiuspalaga, mis pakub mängijatele mõnusa segu kiirest actionist, silmapaistvatest visuaalidest ja kassihuumorist.

"Gori: Cuddly Carnage" viib mängijad tuleviku-Maale, mis on üleni kaetud neoonvalgustusega ning kus möllavad tapjad nunnud kiisud, õudustäratavad üllatuskiskjad ja muud painajalike olendite hordid. Maailma ja kogu kassirahva ainus lootus on Gori – samuti armas, kuid ülimalt surmav punane kass, kes kihutab ringi oma tundliku ja surmarelva funktsiooniga hõljuklauaga F.R.A.N.K.

Lisaks liitub maailma päästva tiimiga krooniliselt depressiivne CH1-P. Koos asuvad nad missioonile, et purustada hirmuäratavad ükssarvikud ja päästa kogu maailm.

Mängu loojad ei varja oma entusiasmi. Angry Demon Studio kaasasutaja John Kalderon kirjeldas mängu kui tõelist kaost ja lõbu, võrreldes seda olukorraga, kus death metal bändi tuuribuss sõidab mänguasjapoodi: "Meie tiim on andnud endast kõik, et luua mäng, mis ühendab kiiret hõljuklaua-actionit intensiivse võitlusega maailmas, mis on samal ajal nii pöörane kui lõbus."

Mäng on suunatud täiskasvanutele, kuid need mängijad, kes ei soovi näha räiget verevalamist, saavad selle lihtsalt välja lülitada ja asendada pritsiva vedeliku hoopis lilla mahlaga. See funktsioon on eriti oluline Aasia turgudel, kus Nintendo Switchi mängijad kogevadki vaikimisi just seda legaalset alternatiivi.

"Gori: Cuddly Carnage" on saadaval hinnaga 21,99 eurot kõikidel suurematel digiplatvormidel. Mängu hinnatakse ESRB "M for Mature" ja PEGI 16 reitingutega, mis viitab sellele, et tegemist on tootega, mis mõeldud vaid täiskasvanud mängijatele.

Kassimäruli kohta saab rohkem infot ja selle kohe endale alla laadida aadressilt: gori.wtf.