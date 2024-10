(Sisuturundus)

Rehvide vahetamist peab iga auto omanik tegema vähemalt kaks korda aastas, kui ta ei kasuta aastaringselt sobivaid rehve. Sügis on käes ja on aeg vahetada suverehvid talverehvide vastu. 1. detsembriks peavad kõik autod Eestis olema varustatud talverehvidega. Mõned autojuhid vahetavad rehvid ise, teised jätavad selle töö professionaalidele. Kui oled otsustanud seda ise teha, siis see artikkel aitab sul mõista, kuidas seda teha ja milliseid tööriistu vajad.

Tööriistad, mis on rehvide vahetamiseks vajalikud

Selleks, et rehvide vahetus kulgeks sujuvalt ja ilma probleemideta, on vaja mitmeid tööriistu. Need tööriistad on praktilised mitte ainult hooajaliste rehvide vahetamiseks, vaid ka mitmesugustes remondiolukordades või ootamatutes teeäärsetes situatsioonides.

Tungraud

Tungraud on oluline auto tõstmiseks. Vali tungraud, mille tõstevõime on suurem kui pool auto kaalust, et tõstmine oleks ohutu. Veendu, et tungraud on piisavalt madal, et mahtuda auto alla, sellel on sujuvalt veerevad rattad, mis tagavad stabiilsuse ja hõlpsa kasutamise. Madalate autode jaoks on saadaval spetsiaalsed madala profiiliga tungrauad, mis ei kahjusta autot.

Toed (tungraua alused)

Kui auto on tungrauaga tõstetud, on oluline kasutada lisatoetusi stabiilsuse ja ohutuse suurendamiseks. Ära kunagi tööta auto all, mis on tõstetud ainult tungrauaga – kasuta toetusi, et vältida õnnetusi.

Mutrikeeraja

Mutrivõtit on vaja ratta poltide lahtikeeramiseks ja kinnitamiseks. Elektriline, akutoitel või pneumaatiline mutrivõti vähendab oluliselt rehvide vahetamise aega. See on hea investeering, kuna seda tööriista saab kasutada ka muude koduste tööde jaoks.

Momentvõti

Momentvõti aitab rattapolte õigesti pingutada, vältides ülemäärast pingutamist, mis võib kahjustada keermestust või murda polte, ning samuti liiga nõrka kinnitust. Selle tööriista abil võid olla kindel, et poldid on õigesti kinnitatud.

Kompressor

Mõnikord on rehvid pärast seismist vaja üles pumbata. Parim lahendus sellele probleemile on kompressor. Sa saad osta erinevat tüüpi kompressoreid – suuri ja võimsaid, mis sobivad garaaži või töökoja jaoks, või väikeseid akutoitel mudeleid, mida on mugav kaasas kanda. Kompressor on kasulik mitte ainult autode rehvide, vaid ka näiteks jalgrattarehvide või muude täispuhutavate toodete täispuhumiseks.

Rehvide vahetamise protsess

Kui vahetad rehvid ise, on oluline teada selle protsessi samme. See on sarnane varuratta vahetamisele, kuid peamine on, et olemas on kõik vajalikud tööriistad.

• Valmista auto ette – Veendu, et auto ei hakkaks liikuma, kasuta seisupidurit ja rataste kiile. Kui pole kiilusid, siis sobivad ka tellised või puuklotsid. Kui auto on stabiilne, keera rattapoldid osaliselt lahti, kuid ainult poole peale. Seda on kõige lihtsam teha mutrikeerajaga.

• Tõsta auto ja eemalda rehvid – Tõsta auto üles, kasutades tungrauda, mis on paigutatud stabiilsele ja tasasele pinnale. Kui auto on tõstetud, kasuta enda ohutuse tagamiseks toetusi. Eemalda rehv, keerates rattapoldid täielikult lahti. Kui rehv on eemaldatud, kontrolli samal ajal pidurite seisukorda.

• Paigalda talverehvid – Esmalt keera rattapoldid käsitsi kinni. Kui auto on nii palju alla lastud, et rehv puudutab maad, kuid ei ole veel täielikult koormatud, pinguta need momentvõtmega lõpuni.

• Kontrolli rehvirõhku – Veendu, et rehvides on õige rehvirõhk. Vajadusel kasuta rehvide täispuhumiseks kompressorit.

• Rehvide balanseerimine – Pärast rehvide vahetamist võib olla vaja rataste balanseerimist, et tagada rehvide ühtlane kulumine. See töö on kõige parem jätta professionaalidele.

Kuidas teada saada, kas rehvid on veel heas korras?

Selleks, et tagada ohutu sõitmine talvistes oludes, on oluline regulaarselt kontrollida rehvide seisukorda. Siin on mõned tegurid, millele tähelepanu pöörata:

• Rehvide vanus: talverehvid tuleks iga 5-6 aasta tagant välja vahetada, kuna kumm muutub aja jooksul kõvemaks ja kaotab oma omadused.

• Mustri sügavus: Talverehvi minimaalne mustri sügavus on 3 mm (soovitavalt 4-5 mm). Hoia mustri sügavusel silm peal, et vältida trahve.

• Kulumisjäljed: Enne rehvide paigaldamist veendu, et rehvidel ei oleks pragusid või punnis kohti, mis võiksid ohutust ohustada.

Kokkuvõtteks, kvaliteetsed tööriistad on eduka ja ohutu töö oluline osa ja autode rehvide vahetus ei ole erand. Olgu plaanis rehvide vahetamine kodus või ootamatute teeäärsete olukordade jaoks valmistumine, on oluline valida usaldusväärsed ja tõhusad tööriistad.

Kõik rehvide vahetamiseks vajalik – tungraudade ja mutrivõtmete kompressorite ja momentvõtmeteni – on lihtsasti leitav INSERV.EE e-poest. Sealt leiad laia valikke autotööriistu ja garaaživarustust tuntud kaubamärkidelt nagu MAKITA, DEWALT, STANLEY, BAHCO, HOGERT ja teised. Need brändid pakuvad usaldusväärseid ja vastupidavaid tööriistu, mis tagavad lihtsa ja ohutu rehvide vahetuse. Vali oma garaaži parimad tööriistad ja veendu, et autorehvide vahetamine on kiire ja lihtne!