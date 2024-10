Maailma ühe suurima MMORPG mängu "World of Warcraft" loojad on taas sihikule võtnud mängutööstuse tippu jõudmise, tuues sel korral kaasa uue suurteose "Legacy: Steel & Sorcery". Selleks, et pakkuda mängijatele esimest pilku mängule, on Notorious Studios alustanud mängu tasuta Alpha demo esitlemisega Steam Next Festil, mis toimub 21. oktoobrini.

Kogemus ja traditsioonid koonduvad üheks

Notorious Studios on loodud grupi endiste "World of Warcrafti", "Diablo" ja "Overwatchi" arendajate poolt, kes on otsustanud kasutada oma aastatepikkust kogemust täiesti uue, fantaasiapõhise mitmikmängu loomisel.

Nende eesmärk on ühendada RPG ja MMO PvP elemendid unikaalses stiilis, mis annab "Legacy: Steel & Sorcery" mängule erilise tooni.

"Meie eesmärk oli luua RPG ja MMO PvP elementide baasil täiesti iseseisev mäng, midagi, mida me varem näinud ei ole. Oleme kasutanud kõiki neid teadmisi, mida saime "World of Warcrafti" arendamisel, ja mängijate tagasiside põhjal usume, et meil on käes midagi erilist," ütles Notorious Studios asutaja ja tegevjuht Chris Kaleiki.

Mithrigarde – maailm, mis ootab avastamist

Mäng viib mängijad Mithrigarde'i maailma, mida katab salapärane udu ning kus vaprad kangelased asuvad otsima muistseid aardeid, võideldes kurjuse vastu, mis valitseb seda unustatud maad. Mängijad saavad valida erinevate klassikaliste fantaasiaklasside vahel ning suunduda lahingusse goblinite, ogrede ja teiste müstiliste koletiste vastu.

Kuid mitte ainult koletised ei ohusta mängijaid. Teised kangelased seisavad samuti nende teel, ning võidujooks aarete ja kuulsuse poole toob kaasa põnevad PvP lahingud. Mängijad peavad oskuslikult võideldes jõudma turvalisse Stonehaveni linnusesse, kus neid ootavad varude täiendamine, oma tugipunkti arendamine ja võimalus puhata enne järgmist suurt seiklust.