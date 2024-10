Startup Estonia ja Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel tasusid idusektori ettevõtted tänavu riigile 283,7 miljonit eurot riiklikke makse, mis on 4% rohkem kui mullu kolmanda kvartali lõpu seisuga. Tööjõumakse tasuti kokku 273 miljonit eurot, samuti 4% rohkem võrreldes eelmise aastaga.

Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli sektori ettevõtetes hõivatud 14 267 inimest, keda on 3% vähem võrreldes mullu sama ajaga. “Võrreldes teiste Eestis tegutsevate ettevõtetega on idusektor reageerinud muutunud majandusoludele märgatavalt karmimate personaliotsustega. Näiteks kõigi Eesti maksukohuslaste töötajate arv on sama ajal vähenenud vaid 0,4%. Statistikast nähtub ka, et enim personali koondamisi on toimunud just väikestes ja keskmise suurusega idusektori ettevõtetes ning Eesti idusektori esiviisikusse kuuluvatest tööandjatest neli on töötajate arvu kasvatanud,” tõi välja Startup Estonia seire projektijuht Moonika Mällo.

Statistikast selgub samuti, et kuni viieaastaste sektori ettevõtete töötajate arv on tänavu pigem kasvanud ning enim on töötajate arv kahanenud 6–10-aastaste iduettevõtete seas. Suurimad värbajad on aga olnud kasvuettevõtted ehk üle kümne aasta vanused IT- ja tehnoloogiaettevõtteid, kus töötab Eestis vähemalt 50 töötajat ning mis on maksnud Eestis viimasel aastal vähemalt miljon eurot tööjõumakse, mille kumulatiivne kasv viimase kolme aasta jooksul on olnud vähemalt 20 protsenti.

Idusektori suurimad tööandjad olid kolmanda kvartali lõpu seisuga Wise, Bolt ja Playtech. Wise’is töötas kolmanda kvartali lõpu seisuga 2028 inimest ning töötajate arv on võrreldes mullusega kasvanud 132 töötaja võrra. Idusektori suuruselt teine tööandja on Bolt, kus on hõivatud 1321 inimest ning töötajate arv on ettevõttes kasvanud aastaga 34 inimese võrra. Esikolmikusse mahub ka Playtech, kus töötab 653 inimest, kuid võrreldes eelmise aastaga on töötajate arv vähenenud 9 võrra. Idusektori suurimate tööandjate hulka kuuluvad ka Yolo (553 töötajat) ja Swappie (435 töötajat) ning mõlemas ettevõttes on töötajate arv aastaga kasvanud.

Idusektori ettevõtted tasusid riigieelarvesse kolme kvartaliga 283,7 miljonit eurot tööjõumakse.

Tööjõumaksude osas oli suurim panustaja Bolt, mis tasus 31,1 miljonit eurot. Esikolmikusse mahtusid veel Wise (28 miljonit eurot) ja Playtech (13,8 miljonit eurot) ning neile järgnesid Yolo (11,7 miljonit eurot) ja Pipedrive (11,4 miljonit eurot).

Eesti idusektori statistika hõlmab nii iduettevõtteid selle klassikalises definitsioonis kui ka üle kümne aasta vanuseid ja müügitehinguni jõudnud Eestis tegutsevaid kiire kasvuga innovaatilisi tehnoloogia- ja kasvuettevõtteid. Maksu- ja Tolliameti andmetes on töötajate arv välja toodud kvartali viimase kuupäeva seisuga. Tööjõumaksud on vaatlusaluse perioodi jooksul kassapõhiselt tasutud tööjõumaksude summa, mistõttu ei ole töötajate arv ja tööjõumaksud siin üks ühele võrreldavad.