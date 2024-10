Microsoft teatas uute keelte, sealhulgas eesti keele lisamisest Microsoft 365 tehisarule Copilot. Sellega suureneb toetatavate keelte arv 42-ni.

Microsoft 365 Copilot on tehisarupõhine tööriist, mis on loodud abistama kasutajaid ülesannete lahendamisel, teabe otsimisel, loominguliste tekstide koostamisel ja koodi kirjutamisel. See ühendab suurte keelemudelite võimsuse äriandmete ja Microsoft 365 rakendustega, et vallandada loovus, suurendada tootlikkust ja täiustada oskusi. See mõistab töötaja töökonteksti ning pakub professionaalset turvalisust, privaatsust ja nõuetele vastavust.

Microsoft 365 Copilotit saab kasutada Microsoft 365 tootlikkuse rakendustes, mida töötajad kasutavad iga päev, näiteks Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams või Business Chat (BizChat).

BizChat on keskne sõlmpunkt, mis koondab kõik andmed – veebi-, töö- ja ärivaldkonna andmed – otse töövoogu. BizChat muudab kogu organisatsiooni sisu rikkalikuks andmebaasiks, võimaldades inimestel teha Copilotiga koostööd nagu partneriga ja muuta igasuguse teabe äriressursiks. Näiteks lihtsustab Microsoft 365 Copilot põhjaliku koosolekuprotokolli koostamise protsessi, tehes automaatselt kokkuvõtteid koosoleku ajal toimunud aruteludest, tegevustest ja põhipunktidest.

Wordis muudab Microsoft 365 Copilot kirjutamise tõhusamaks ja loovamaks, et kasutajad saaksid dokumente koostada, kokku võtta, mõista, viimistleda ja täiustada. Kasutada saab ka täiustatud võimalusi, nagu teksti visualiseerimine ja teisendamine tabeliks. Muude võimaluste hulka kuuluvad ka olemasolevate mallide lisamine, dokumendi koostamine teistele dokumentidele viitamise teel ja dokumentide kohta teabe leidmine. Outlookis aitab Microsoft 365 Copilot hallata e-posti postkasti ja tagada tõhusamalt sujuva suhtluse.

Lisaks saab Microsoft 365 Copilot Outlookis teha kokkuvõtte meilivestlusest ning ettepanekuid toimingute, vastuste ja järelkohtumiste kohta. Samuti võimaldab see e-kirja koostamisel kohandada selle pikkust ja tooni.

Copilot täiendab end aja jooksul kasutajatelt õppimise teel. Praegu ei pruugi Microsoft 365 Copilot veel mõista kõiki kõnekeelseid väljendeid või keeletavasid, sest suured keelemudelid põhinevad konkreetsetel keeltel ja keelevariantidel. Nii sisendi kui ka väljundi jaoks on vaja sõnade kogumi treenimist.

Ettevõte tõi Microsoft 365 Copiloti turule 2023. aastal ja on sellest ajast alates pidevalt täiustanud selle funktsioone, mõistes, et igal ettevõttel on isemoodi vajadused.

Microsoft on koos GPT4o täiustatud keelemudeliga parandanud ka oluliselt Copiloti jõudlust BizChatis. Copilot vastab nüüd keskmiselt kaks korda kiiremini ja rahulolu reageerimisega on paranenud kolm korda. Seepärast on Microsoft 365 Copiloti uuenduste teises laine raames võetud kasutusele Copiloti agendid . Nende võimaluste hulka kuulub nii lihtsam teabeotsimine kui ka keerulised toimingud ja iseõppimine, mis laseb üksikisikutel ja meeskondadel saavutada uus tootlikkuse tase. Copilot Studiot kasutades saab ka iga töötaja luua oma loomulikku keelt kõneleva agendi samamoodi, nagu on tänapäeval võimalik koostada Exceli tabelit või PowerPointi esitlust.