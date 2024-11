Tekstist pildiks tehisaru pildigeneraatorite karmis võitluses on esile kerkinud uus tegija. Viimastel nädalatel on Londonis asuva idufirma Recraft AI loodud uus tehisintellekti pildigeneraator Recraft V3 tõmmanud tähelepanu oma muljetavaldava võimekuse tõttu luua hüperreaalseid pilte. Lisaks aga suudab see paremini integreerida teksti nende piltide sisse ja on nüüd tõusnud edetabeli tippu.

Recraft V3 on suutnud silma paista isegi selliste tuntud AI-tööriistade, nagu Midjourney ja OpenAI DALL-E, kõrval. Seni on pildigeneraatorite mõistatuslikuks nõrkuseks olnud loetava teksti pildile saamine, tehisaru üritab küll inimteksti imiteerida, kuid see on enamasti loetamatu või vigane.

Leivanumbriks tekstid

Recraft V3 eripära on selle oskus genereerida piltidele pikki ja selgeid tekstilõike ilma moonutusteta, mis on paljude teiste mudelite jaoks tõsine väljakutse. See omadus on eriti kasulik turundusmaterjalide ja detailsete graafikute loomisel.

Mudel laseb ka kasutajatel täpselt määrata, kus ja kui suurt teksti pildis kasutada, muutes selle ideaalseks profidisaineritele, kes peavad säilitama brändi ühtsuse ja visuaalse integriteedi.

Kasutajad saavad tarvitada ka mitmeid viitepilte, et paremini juhtida pildi stiili. Kuid nii nagu teistegi tehisintellektidega nõuab ka Recraft V3 harjutamist ja masina omapära tajumist. Mitte iga kord ei õnnestu pildile soovitud teksti saada. Tasulises versioonis muidugi saab nii taustu, stiilinäiteid kui paigutust näidispiltidega paremini ette anda.

Tundub, et teksti pildile saamisega peab veel natuke harjutama nii inimene kui masin. Mõnikord õnnestub, mõnikord mitte.

Lisaks piltide genereerimisele sisaldab Recraft V3 ka AI-põhiseid redigeerimistööriistu, nagu taustade eemaldamine, piltide taastamine ja stiilide kohandamine. Osa neist on tasuta, aga enamus tasulised, mille hinnad algavad 12 dollarist kuus.

Recraft V3 genereerib pilte ka erakordselt kiiresti võrreldes teiste pildigeneraatoritega, kuid see võib olla ajutine nähtus, kuni uus tegija liiga populaarseks saab. Teada ju on, et taoline teenus nõuab tohutult serveriressursse.

Praegu hüppavad kvaliteetsed visuaalid ekraanile kas natuke alla või üle kümne sekundiga.

Kasutajasõbralik kasutajaliides on samuti Recraft V3 plussiks. See sobib nii igapäevastele tavakasutajatele kui ka proffidele, kes vajavad palju seadistusvõimalusi. Projektide loomine toimub krediidisüsteemi kaudu. Uued kasutajad saavad iga päev 50 tasuta krediiti, kusjuures iga pildi genereerimine maksab kaks krediiti. Tasulistes pakettides on võimalusi ja krediiti muidugi rohkem.

Tootlikkus ja ülim realism

Recraft V3 on läbinud mitmeid võrdlusteste ja saavutanud Hugging Face'i platvormil ELO reitingu 1172, mis asetab selle konkurentidest nagu Flux ja Ideogram kõrgemale. See tulemus peegeldab Recraft V3 suutlikkust luua kvaliteetseid pilte, mis vastavad kasutajate ootustele. Nii nagu teised mudelid, pakub ka Recraft erinevaid stiile pliiatsijoonistustest ülima fotorealismini.

Ülim fotorealism: vasakul Civitai näide vastava mudeliga, paremal Recraft AI.

Recraft töötab tellimuspõhisel mudelil, mis sisaldab tasuta taset piiratud igapäevaste krediitidega. Tasulised plaanid algavad kümnest eurost kuus, pakkudes täiendavaid krediite ja funktsioone, mistõttu on see taskukohane lahendus nii juhuslikele loojatele kui ka proffidele igapäevatöös.

Recraft V3 on kohati päris hea edasiminek tehisintellekti põhistes pildigeneratsiooni tehnoloogiates, eelkõige selle rõhuasetusega tekstide integreerimisele ja disaini täpsusele. Kuna konkurents AI pildigeneratsiooni turul aina suureneb, paistab parimaks hinnatud Recraft V3 silma põneva tööriistana, mis sobib erinevateks rakendusteks disainis ja turunduses.