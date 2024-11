Eesti VR-mängustuudio Maru VR on välja tulnud oma seni suurima uuendusega populaarsele ellujäämismängule Bootstrap Island. Värske Overlord Update lisab mängu uue ja võimsa vaenlase, mitmeid mängusüsteemi täiustusi ning tõsisemaid väljakutseid, mis on suunatud just nendele mängijatele, kes on juba saareeluga põhjalikult tuttavaks saanud. Uuendus on tasuta kõigile olemasolevatele mänguomanikele.

Mängijat ootab kohutav uus vastane - Džunglipealik

Esimest korda peavad ellujääjad vastu astuma kartmatule vaenlasele – Džunglipealikule. See hiiglaslik, maad ja olusid läbi ja lõhki tundev ahv ilmub ootamatult saare kõige sügavamates ja pimedamates nurkades, mis lisab niigi pingelisse atmosfääri veel ühe kihi adrenaliini.

Mängijad peavad olema varustatud ja valmis iga pisiasja arvestama, sest hooletult valitud varustuse või strateegiaga lõpeb kohtumine pealikuga kiire surmaga.

“Džunglipealik on meie esimene suurem vastane ning ta on ühtaegu massiivne ja ohtlikult osav,” ütleb Maru VR-i loominguline juht Rein Zobel, “selle koletise alistamiseks on vaja tarkust ja strateegilist lähenemist – kogenematud mängijad saavad kohe karistatud.”

Põnevate mängulisadega ellujäämine muutub keerukamaks

Lisaks Džunglipealikule toob uuendus mängu ka mitmed olulised funktsioonid, mis suurendavad ellujäämisvõimalusi ja muudavad saareelamise veelgi realistlikumaks. Näiteks saavad mängijad nüüd avada ja kasutada "saapaid", mis kiirendavad liikumist ja teevad saarel rännakud sujuvamaks.

Samuti peavad nad jälgima oma toidutagavarasid, sest toidu riknemine muudab need edaspidi söömiskõlbmatuks.

Iga uus päev algab saarel kella päiksetõusu aegse näitamisega vulkaani tipus, mis aitab mängijatel oma progressi paremini jälgida.

Uuenduse peamised omadused on järgmised:

Džunglipealik – hirmuäratav ahv, kes valitseb saart

– hirmuäratav ahv, kes valitseb saart Pime urg – ohtlik uus ala, mida saab avastada alles pärast Džunglipealiku alistamist

– ohtlik uus ala, mida saab avastada alles pärast Džunglipealiku alistamist Toidu riknemine – söögipoolis roiskub ja muutub söömiskõlbmatuks, kui seda liiga kaua hoitakse

– söögipoolis roiskub ja muutub söömiskõlbmatuks, kui seda liiga kaua hoitakse Päevade loendur – iga päev näidatakse alanud päeva vulkaani tipus

– iga päev näidatakse alanud päeva vulkaani tipus Saapad – kiirendavad liikumist, tehes ellujäämise veidi lihtsamaks

Bootstrap Island on olnud saadaval Steam Early Accessis alates 22. veebruarist 2024 ning mängu täisversioon plaanitakse välja anda 2025. aasta lõpus. Tänu uuendusele saavad mängijad sukelduda saareellu senisest veelgi sügavamalt ning kogeda realistlikku ellujäämisseiklust, mida on inspireerinud klassikaline Robinson Crusoe lugu.

Maru VR: juhtiv Eesti VR-arendaja

Maru VR on Eesti väike indie-mängustuudio, mis on alates 2016. aastast toonud turule üle 40 VR-mängu ja -elamuse. Bootstrap Island on nende esimene täismahus VR-mäng, mille kaudu soovitakse viia virtuaalreaalsus uuele tasemele, kasutades uuenduslikke jutustamisviise ja interaktiivset disaini. Nende eesmärk on pakkuda mängijatele unikaalseid ja intensiivseid ellujäämiselamusi.

Proovi Bootstrap Islandi Overlord Update’i kohe Steamis ja astu vastu Džunglipealikule – või kas sul on ikka piisavalt julgust?