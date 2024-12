Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu (EKTL) aastakonverentsil tähistati 15 aasta möödumist liidu loomisest.

Eesti kaitsevaldkonna eksperdid ning ettevõtjad kogunesid eile, 4. detsembril EKTL-i aastakonverentsile, kus fookuses oli kaitsevõime tugevdamine läbi kaitsetööstuse arengu ja riiklikul tasandil toetuse. Viimane võimaldaks ekspertide hinnangul kaitsetööstuse muuta Eesti majanduse oluliseks osaks, üksikute toodete pakkumise kõrval arendada suurseeriatootmist ning lihtsustada ettevõtete globaalset läbimurret.

EKTL-i nõukogu esimehe Taavi Veskimäe sõnul on Eesti kaitsetööstust arendatud süsteemselt koostöös sektori ettevõtete ja riigiga juba 2009. aastast. Selle ajaga on kaitsetööstuse valdkonnas tegutsevate ettevõtete arv kasvanud 10 kandist 155 peale ning nende kogukäive on tänavu juba umbes 500 miljonit eurot.

„See väljakutse, mille ees me seisame, tugevdamaks Eesti ja meie liitlaste kaitsevõimet läbi kaitsetööstuse arengu, on tänasel päeval hoopis teise ulatusega võrreldes varasemaga,“ rõhutas Veskimägi, et pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas jääb senistest sammudest väheks ning vaja on hakata rakendama koalitsioonilepingus kokku lepitut. Seni pole aga riiklikul tasandil muutusi näha.

Just võimalus jõuda oma toodetega rahvusvahelisele kaitsetööstusturule on üks põhjus, miks aasta kaitsetööstustiitli pälvis militaarotstarbelisi kaameraid arendav ja tootev HEVI Optronics.

“HEVI Optronics on hea näide Eesti inseneride võimekusest luua kõrgtehnoloogilisi tooteid, millega on võimalik päästa elusid, võita sõda ja murda konkurentsitihedale rahvusvahelisele kaitsetööstusturule,” rääkis EKTL-i tegevjuht Kalev Koidumäe, „Venemaa arutu agressioon innustab Eesti kaitsetööstusettevõtteid iga päev otsima uusi ja innovaatilisi lahendusi, mis aitaksid Ukrainal selle sõja võitmist kiirendada. Kõrgtehnoloogiliste toodete võimekus lahinguväljal annab neile kõrge lõppväärtuse, mistõttu on Eesti kaitsetööstuse eesmärk ennekõike arendada just selliseid tooteid, millega saab ühelt poolt suurendada Eesti julgeolekut, aga teisalt tuua kasu meie majandusele.”

2021. aastal viie inseneri poolt asutatud HEVI Optronics arendab ja toodab gürostabiliseeritud elektrooptilisi vaatlussüsteeme ehk lihtsamalt öeldes militaarotstarbelisi kaameraid. Lisaks tavapärasele vaatlusele on nende suurim väärtus võime kinnistada sihtmärki (ingl k. Target Acquisition), mis lubab reaalajas määrata koordinaate ning need õiges formaadis edastada näiteks vastase pihta suurtükitule tellimiseks.

“Läbimõeldud tehnilised lahendused, sihtmärgi koordinaatide määramine ja videopildi ülikiire edastus on peamisteks põhjusteks, miks meie süsteemid on suurendatud tähelepanu all. Konkureerivaid tooteid on, kuid HEVI süsteemid on üldiselt oluliselt kergemad ning mis peamine – lihtsamini integreeritavad ehk kasutusse võetavad,” selgitas HEVI Optronicsi asutaja ja tegevjuht Kristjan Tiimus.

Ettevõtte arendus, testimine ja tootmine toimub Eestis. Kõrgtehnoloogilised sensorid ostetakse Jaapanist, USA-st, Prantsusmaalt, Šveitsist ja Lõuna-Aafrikast. Kui veel 2021. ja 2022. aastal toodeti mõni üksik prototüüp messidel näitamiseks, siis 2023. aastal müüs ettevõte juba üle 30 süsteemi, 2024. aastal üle 200 ning järgmisel aastal on kavas klientidele tarnida juba vähemalt 500 süsteemi. “95% meie toodangust jõuab üht või teist teed pidi Ukrainasse. 2025. aastal saab HEVI Optronicsi kohta lugeda mitmeid uudiseid seoses koostöö alustamisega suurte kaitsetööstusettevõtetega elektrooptiliste süsteemide tooterenduse suunal,“ lubab Tiimus.

Lisaks aasta kaitsetööstusettevõttele anti eile õhtul üle ka auhind „Avatud muutustele“, mis on mõeldud tunnustamaks inimest, kes on märkimisväärselt panustanud kaitsetööstuse arengusse. Sel aastal pälvis selle Kaitseliidu mehitamata õhusõidukite koordinaator Aivar Hanniotti. “Aivar Hanniotti on olnud keskne eestvedaja ja innovaator drooninduse valdkonna arengus Eesti kaitsejõududes. Tema visioon ja sihikindlus on toonud kokku kaitseliitlased, kaitseväelased, insenerid ja ettevõtjad, et luua Eestile droonide arendamise ja kasutamise võimekus, mis valmistaks riiki ette võimalikuks agressiooniks,” põhjendas Koidumäe valikut.

Tunnustuse pälvisid ka kuus ettevõtet, mis on EKTL-i liikmed olnud liidu asutamise algusest - BLRT Grupp, Telegrupp, Samelin, Viking Security, Enersense ja Estiko.