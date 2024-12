Foto: Ingo Jakubke, Pixabay

Tänavu on Eestis ühed populaarsemad otsingusõnad jalgpalli Euroopa meistrivõistlused, "Tulnukas 2" ja elektri börsihind. Aasta enam otsitud inimestena tõusid esile Kristiina Heinmets ja Aivar Aigro. Samuti uuriti sõnade "vox populi" ja "sigma" tähendust, selgub Google’i avaldatud otsingutrendide edetabelist.

Ootuspäraselt on sel aastal eestlaste enam otsitud märksõnad tänavu suvel toimunud jalgpalli Euroopa meistrivõistlused, aasta jooksul kõrgeid hinnakõikumisi näidanud elektri börsihind, eelmise aasta lõpus avatud terviseandmeid ja raviinfot koondav uus Terviseportaal ning automaksu kalkulaator, mis on seotud uuest aastast jõustuva maksureformiga.

Prominentidest osutusid kõige otsitumaks Kristiina Heinmets ja tema endine abikaasa Aivar Aigro, kelle suhtedraama tõi nad sel sügisel suure avalikkuse tähelepanu alla. Teavet otsiti ka sportlaste Rasmus Mägi ja Johannes Ermi kohta, kes mõlemad tegid olümpiamängudel suurepärased etteasted. Paraku kajastuvad igal aastal Google’i otsingumootori tulemustes ka meie seast lahkunud inimesed.

Kõige rohkem teavet otsisid eestlased varalahkunud näitleja Ragne Veensalu, Briti laulja Lyam Payne’i ja sisulooja Karlos Kolki kohta.

Sündmustest tekitasid eestlaste seas suurimat huvi valimisteemad. Otsiti teavet UEFA jalgpalli Euroopa meistrivõistluste, Euroopa Parlamendi valimiste ja USA presidendivalimiste kohta.

Filmidest ja seriaalidest olid populaarseimad kodumaine film "Tulnukas 2", Eesti originaalsari "Kes tappis Otto Mülleri?" ning ülemaailmselt menukas draamafilm "It Ends with Us".

Nublu ja Mikael Gabrieli loo "Vox Populi" tähendus näis eestlastele segaseks jäävat, sest see termin oli sel aastal otsitud definitsioonide seas esikohal.

Samuti otsiti seletusi sõnadele nagu "melomaan" ja "sigma". Viimane on eriti populaarne Z-põlvkonna hulgas.

Lisaks on Google’i otsingumootor hea abiline nõuannete ja kiirete soovituste saamiseks. Sel aastal otsisid eestlased kõige enam, kuidas valimistel hääletada, kuidas saada geenidoonoriks ja nippe tüütutest äädikakärbestest vabanemiseks.

Aasta otsituimad sõnad

Jalgpalli EM 2024 Elektri börsihind Terviseportaal Automaksu kalkulaator Äikesekaart Kristiina Heinmets Taagepera loss Aivar Aigro Geenivaramu Euroopa Parlamendi valimised

Aasta otsituimad inimesed

Kristiina Heinmets Aivar Aigro Liis Lemsalu Rasmus Mägi Joost Klein Kairi Kuusemaa Donald Trump Johannes Erm Kamala Harris Cristiano Ronaldo

Aasta otsituimad hüvastijätud

Ragne Veensalu Liam Payne Karlos Kolk Ene Veiksaar Aleksei Navalnõi Ott Vatter Shannen Doherty Helle Meri Hagi Šein Alain Delon

Aasta otsituimad sündmused

Jalgpalli EM 2024 Euroopa Parlamendi valimised USA presidendivalimised Mike Tyson vs Jake Paul Õpetajate streik Olümpiamängud Armin van Buuren Banksy näitus Bryan Adams Tartu 2024

Aasta otsituimad filmid ja seriaalid

„Tulnukas 2“ „Kes tappis Otto Mülleri?” “It Ends with Us” “Su nägu kõlab tuttavalt” “Dune 2” “Pealtnägija” “Baby Reindeer” “Inside Out 2” “Beetlejuice” “Deadpool”

Sõnade tähenduse otsingud

Vox populi ESG Melomaan Deliirium Aspekt Inkvisiitor Ambitsioonikas Sigma KPI Refinantseerimine

Aasta otsituimad "Kuidas?" küsimused

Kuidas valimistel hääletada? Kuidas saada geenidoonoriks? Kuidas vabaneda äädikakärbestest? Kuidas teha Smart-ID’d? Kuidas arvutada tulumaksutagastust? Kuidas kustutada Facebooki konto? Kuidas alustada jooksmisega? Kuidas perearsti vahetada? Kuidas teha CV’d? Kuidas investeerida?

Google'ist otsitakse infot teemade kohta, mis on ühiskonnas aktuaalsed ja olulised. Igal aastal koondab Google enam otsitud sõnad ja avaldab tulemused detsembris oma aasta kokkuvõttes Year in Search.

Eesti ja teiste riikide enam otsitud märksõnadega saab tutvuda siin.