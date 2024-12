Dacia Duster 2024 on maasturiturul omaette fenomen. Alla 30 000-eurose hinnaklassi toimiv nelikveoline on tänapäeval haruldus, kuid Dacia on suutnud seda võimalust pakkuda. Eestis algab nelikveolise mudeli hind umbes 25 990 eurost, tehes sellest konkurentsitult taskukohase valiku.

Kui testisime uut Dusterit lähimate konkurentidega, ilmnesid olulised erinevused: ühel konkurendil ei suutnud nelikvedu korralikult jõudu ratastele jaotada, teisel ilmnes käigukastiviga, mis lõpetas sõidu sootuks. Dusteri töökindlus ja usaldusväärsus tõstavad selle mudeli selgelt esile ning viimase mudeliuuendusega saabunud disainilahendused on kindlasti ka üks põhjustest, mis just see sõiduk võitis Eesti Autogala tiitli.

Värske disain ja mainekas staatus

Uus Duster on juba pälvinud autogalade ja autoajakirjanike tähelepanu. Selle värske ja robustne välimus, uued tehnoloogilised lahendused ning parem materjalivalik tõstavad seda kõrgemale võrreldes varasemate mudelitega. Kuigi esimeses proovisõidus, mis toimus Poolas, oli testitud versioon hübriid ja esiveoline, jääb Dusteri truu fännide lemmikuks siiski nelikveoline mudel. Eestis testisime Dusterit sügisilmade ja kruusateedega – matkagrupiga sügislaagris käik kinnitas, et see on suurepärane valik looduses liikujatele. Auto stabiilsus märgades oludes ja juhitavus kurvides avaldasid muljet.

Dusteri tugevused ja piirangud

Uus Duster on praktiline ja hästi läbimõeldud maastur, kuid ka sellel on mõned puudused:

Adaptiivne püsikiirusehoidja puudub – pikematel sõitudel jääb sellest mugavusfunktsioonist veidi puudu. Automaatkastiga nelikvedu ei ole saadaval – see võib piirata teatud ostjate valikuid, eriti linnakeskkonnas eelistatava automaatkäigukasti austajaid. Kompaktne suurus – Duster ei ole kaubiku alternatiiv, kuid see kompenseeritakse ruumikama Bigsteri tulekuga järgmisel aastal.

Tugevused:

Nelikveo süsteem töötab suurepäraselt ja pakub maastikul kindlust.

Uuendatud interjöör tundub võrreldes varasemate mudelitega märkimisväärselt kvaliteetsem.

Madal hind võrreldes konkurentidega muudab selle taskukohaseks isegi parema varustustasemega.

Hübriidajam pakub sujuvamat ja vaiksemat linnasõitu.

Praktiline ja avar pagasiruum – kuni 520 liitrit mahutavust.

Puudused:

Puudub nelikveo ja automaatkäigukasti kombinatsioon, mis piirab linnasõidu mugavust.

Mõned sisematerjalid tunduvad endiselt odavad ja kriimustustele vastuvõtlikud.

Infotainment-süsteem võib kohati olla ebastabiilne ja vajab uuendusi.

Nähtavus auto esi- ja tagaküljel on mõnevõrra piiratud, eriti tänu madalamale tuuleklaasile ja väikesele tagaklaasile.

Toimiv ja usaldusväärne nelikvedu

Dusteri nelikvedu on tõesti hea. See töötab maastikul usaldusväärselt ega vea alt ka raskemates tingimustes. Nelikveolise mudeli puhul on saadaval erinevad sõidurežiimid, mis võimaldavad kohaneda erinevate teeoludega, nagu mudane pinnas või lumine maastik. Need omadused muudavad selle ideaalseks valikuks looduse- ja matkasõpradele, kes vajavad usaldusväärset ja töökindlat kaaslast.

Kui auto tundub lihtsa ja sõbraliku hinnasildiga, siis see ongi tõde. Kuigi selle mudeli varustus ja kvaliteet on tõusnud, suudab Dacia hoida hinna taskukohasena. Konkurentidega võrreldes on Duster saadaval varustusega, mis mängib juba kõrgemates klassides. Samaväärse varustusega konkurendi ostmisel maksad tihti kolmandiku või rohkemgi juurde.

Hinna ja kvaliteedi tasakaal

Kuigi Duster ei maksa enam 13 000 eurot nagu 2017. aastal, on see siiski oma hinnaklassis väärt valik. Eestis saadav nelikveoline versioon, mille hind jääb 26 000 euro juurde, on konkurentidega võrreldes suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega. Kui sama varustust soovida teistelt tootjatelt, tuleb sageli arvestada vähemalt 30 000 euro või kõrgema hinnaga.

aasta Duster toob rohkem tehnoloogiat, mugavust ja stiili, hoides samal ajal taskukohasust. Interjöör on küll lihtne, kuid praktiline, pakkudes ruumikust nii reisijatele kui ka pagasile. Pagasiruumi maht ulatub kuni 520 liitrini, mis on piisav ka pere matkatarvikute vedamiseks. Lisaks tõstavad seda mudelit esile tugev ja vastupidav ehitus ning võimekus keerukates tingimustes. Näiteks kruusateedel ja maastikul on selle juhitavus ja vedrustus klassi parimate seas.

Kokkuvõte

Dacia Duster 2024 on ideaalne valik neile, kes otsivad praktilist ja tõhusat nelikveolist, mis saab hakkama nii igapäevasõitude kui ka matkaseiklustega. Kui otsid usaldusväärset ja kindlat sõidukit, mis ei kahjusta rahakotti, siis on Dacia Duster tõeline tippvalik. Selle taskukohasus, mitmekülgsus ja maastikuvõimekus muudavad selle mudeli oma klassis konkurentsituks. Võrreldes teiste tootjatega saad sama raha eest Dusteris rohkem – võib-olla isegi kaks.

Näiteks Autogala 2. koha võitja EV9 hinna eest saaks neli (4) Dacia Dusterit.