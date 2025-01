Loghitechi üleni paberi ja papi põhisest pakendist harutub lahti õhuke klaviatuur, hiir ja USB adapter. Karbis on veel palju õhku, kuid ümbrised näivad olevat kõik taaskasutatavad.

Combo tähendab Logitechi puhul tavaliselt seda, et kokku on pandud ka eraldi saadaval olevad klaviatuur ja hiir, mis koos tuleb ehk veidi soodsam osta. Selles Combos on koos uus juhtmevaba klaviatuur Signature Slim K950 ning kaks aastat tagasi välja tulnud juhtmevaba hiir Signature Plus M750.

Klaviatuur on madal ja kerge, selle kallet saab tõsta all olevate välja käivate jalakestega. Klaviatuuri tähistus on nii Maci kui PC jaoks, seega sobib mõlemile. Klahvid on madalad ja mugavad, kuid teevad tavalisest madalanupulisest veidi rohkem lärmi. Käärmehhanism töötab samamoodi, nagu enamusel sülearvutitel.

Siiski on nendel väga mugav tippida. Ka nooleklahvid on täis-suuruses, iseäranis suur on Esc klahv, mida polegi nii suurena näinud, Enter klahv ka ja see on numbriploki juures dubleeritud, kui tahad numbriarvutusi kiirelt teha ja näpud on parajasti seal klaviatuurinurgas.

Logitech on juba aastaid emotikoniklahve lisanud oma nupustikule ja see on muidugi nüüdki olemas.

Lisaks leiduvad ülareal meedia juhtimise nupud, eraldi helivaigistuse nupp ja mikrofonivaigistus, muidugi ekraanipildi tõmmise tegemine ja ekraaniheleduse reguleerimine.

Taustavalgustust paraku ei ole sel mudelil.

Üks hea nupp mitte-ingliskeelsetele on ka klaviatuuri keelepaigutuse nupp, mis vahetab ühe vajutusega näiteks eesti-inglise (või mõne muu arvutis seadistatud keelevaliku) vahel. Mugav neile, kes programmeerivad või kirjutavad erinevates keeltes tekste. See nupp on pealegi kohe Enteri klahvi juures ja ei pea kaugelt otsima. Võib-olla isegi liiga mugavalt, sest paar korda õnnestus kogemata seda nuppu Delete klahvi asemel tabada.

Ühendused on nagu ikka Logitechi puhul rikkalikud. Kõik töötab üle Bluetoothi, kui tahad. Kuid kaasas on ka üks Logitech Bolti USB adapter. Klaviatuur ja hiir tunnevad selle kohe ära ning mõlema all akuluugi taga leidub pesa, kuhu ringi rännates see kergesti ära kaduma kippuv USB vidin ära panna.

Hiirel on kõhu all ja klaviatuuril vaheplokis kolme erineva seadme vahel lülitamise nupud. Neid saab seadistada nii Bluetoothiga kui USB adapteriga töötama. Võid näiteks sama klaviatuuriga ühendada oma sülearvuti, tahvli ja nutiteleri.

Hiirenupud on lihtsa Logitechi reisihiire omad ja siin midagi erilist pole, kuid kõik vajalik on olemas: lisaks tavalistele vasakule-paremale hiirenupule ja kergelt käivale rullikule, millel on pehme hammasrattamehhanism mugavamalt tunnetatavaks kerimiseksn(rullikut saab ka vajutada), on veel ka üks lisanupp ja kaks küljenuppu.

Ehkki hiirel pole rulliku küljele kerimise lülitit, saab seda teha eespoolset küljenuppu alla vajutades ja samal ajal kerides. Seega polegi küljelekerimist rullikule eraldi vaja, ehkki selle lahendusega peab ära harjuma.

Muidugi saab nuppe ka programmeerida valiku seast Logi Options+ tarkvaraga, kasvõi enamlevinud programmide jaoks igaühele eraldi. Lisaks võib ärikasutajale olla tähtis ka IT haldus, mida saab teha Logitech Synci kaudu: nii kaugjuhtida kui tagada klienditoe. Komplekt ühildub Windowsi, macOS-i, Chrome OS-i ja teiste operatsioonisüsteemidega.

Kokkuvõttes on see grafiithall komplekt hea nii kodusele lauaarvutile, sülearvuti töökohale kui ka kontorisse. Patareisid peab vaid erisuguseid varuma: klaviatuur on kaks AAA ja hiirel üks AA tüüpi aku. Kaua need kestavad, jääb esialgu saladuseks, aga eks mõne kuu või aasta pärast selgub.

PLUSSID

+ mugavad madalad klahvid, suur Esc- ja Enter-klahv

+ ühenduvus kuni kolme seadmega, nii ple Bluetoothi kui Bolti USB adapteriga

+ hiirel on programmeeritavad nupud

MIINUSED

- puudub taustvalgustus

- laadimise asemel peab kasutama patareisid (hiirel ja klaviatuuril erineva suurusega)

- kallivõitu (165 eurot)

TEHNILISED ANDMED

Klaviatuuri-hiire komplekt Logitech Signature Slim Combo MK950

Hind: 165 eurot

Toide: akud, klaviatuuril 2x AAA (kaasas), kuni 36 kuud, hiirel AA (kaasas), kuni 24 kuud

Lisaomadused: sisse-välja lülitamise nupud, klaviatuuril kalde reguleerimiseks jalad, hiirel nupud programmeeritavad, lülitid kuni kolme seadme vahel vahetamiseks

Klaviatuuripaigutus: (testitud mudelil) US, Mac, PC, Chrome OS

Nuppude arv hiirel: 6 (Left/Right, Scroll-wheel klõpsuga vajutusega, kaks küljenuppu (nt Back/Forward), DPI nupp

Hiire sensor: Logitech Advanced Optical, 1000 DPI (reguleeritav 400-4000 DPI, 100 DPI kaupa)

Ühendus: Logi Bolt USB adapter (kaasas), Bluetooth Low Energy Technology (Bluetooth 5.1)

Tarkvara: Logi Options+ Windowsile ja macOS-ile

Kaal: klaviatuur 685 grammi, hiir 76,3 grammi