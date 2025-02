Logitech MX Ergo on arvutihiir, mida niisama ei maksaks ostma tormata. Sa pead kindlasti teadma, mida tahad. See on nimelt hiir, mida laua peal ringi ei liigutata. See seisab paigal. Lisaks on sel hiirel nupp, mis paneb kursori üliaeglaselt, aga väga täpselt kulgema. Juhitakse seda hiirt pöidlaga kuuli veeretades. Kõiki neid imelisi omadusi vajab mitte niisama kontoris surfaja või mängija, vaid kindla valdkonna inimene.

Kui oled kunstnik, disainer, arhitekt, insener, konstruktor, projekteerija või muu asjapulk, kellel vaja ekraanil just niimoodi palju ja täpselt joonistada, siis MX Ergo on õige valik. Selle hiire kuuli sõrme all veeretades saad kursorit kiirelt üle ekraani libistada ning kui kuskil tahad peatuda ning väga täpselt midagi tabada, on kuuli kõrval pöidla all kohe eraldi nupp, mis pidurid peale paneb ning liikumise väga aeglaseks teeb.

Projekteerimistarkvarades on see oluline omadus. Nominaalne täpsus seadmel on 380 punkti tollile (DPI), Logi Options+ äpist saab seada veel vahemikus 512-2048 DPI. Äpist saab ka kõigi nuppude tähendust muuta ning valida eraldi tähendusi teatud enamlevinud äppide jaoks, mille seast leiab nii veebibrausereid, koosolekutarkvarasid kui kontoriprogramme.

Kui aga nüüd üritada tavalise hiire pealt MX Ergo peale minna ja pole kunagi säärast lisaseadet kasutanud, siis esimesed tunnid on sellega tõeline piin. Harjub muidugi kõigega. Hiirenuppe ja rullikut käsitseda on nagu automaatkastilt manuaalsele või mõnikord ka vastupidi kolimine või vasakpoolse liiklusega tänavalt parempoolse liiklusega tänavale või midagi sellist. See on esialgu väga harjumatu. Kuid muidugi tuleb ka harjutades peagi vilumus.

Kui aga oled juba natuke harjunud, siis pole välistatud, et ei tahagi enam tavalise hiire juurde tagasi pöörduda.

Lisaks pöidla jaoks sobivas kohas asuvale kuulile, mida saab lihtsasti puhastada ja oma õnarusest välja võtta, pakub MX Ergo veel mitmeid muiduki nuppe.

Põhja all on sisse-välja lülitamise nupp. Seal on ka raske metallplaat, mida saab magnetiga põhja alla kinnitada ning võib sättida nii, et hoiab hiirt kaldes kas 0 või 20 kraadi lauapinna suhtes. See teine asend tundus randmele sobivat paremini - sarnaneb Logitechi Lifti ergonoomilise hiireseeriaga ning tagab, et ranne oleks loomulikus asendis.

Hea on see seade ka neile, kes kannatavad randmevaeguste käes kas liigsest hiireliigutamisest või ebamugavast asendist. Väidetavalt pidi paigal seisev ning randme loomulikku asendit soosiv osundaja vähendama randmevaegusi 20 protsenti.

Ühendamine arvutiga ei tekita samuti mingeid vaegusi, sest kaasas on Logitechi enda Unified adapter USB pessa ühendamiseks (raadiolingiga) või saab ka üle tavalise Bluetoothi.

Aku on sisseehitatud (500 mAh) ja seda saab laadida elastse hiire ninas asuvasse USB pessa käiva laadimiskaabliga. Kuid miks küll on see iidvana micro-USB otsaga?

Samal ajal võib ka seadet edasi kasutada, kui see laeb. Andmeside käib küll endiselt üle õhu, aga laadimiskaabel tööd muud moodi ei takista kui väikese füüsilise takistusega.

Juhendmaterjalide järgi kestab aku ühe laadimisega keskmiselt neli kuud, mis pole nii palju, kui tavalised kontorihiired, kuid minut laadimist annab juba tühjale hiirele juurde ühe tööpäeva akut.

Ühildub seade nii PC, Maci kui Chrome OS-iga arvutitega, samuti sobib Linuxile ja ipadOS-ile.

Vahetada saab kahe seadme vahel, selleks on hiirerulliku juures samuti eraldi ümberlülitusnupp. Rullikul, muide, on ka küljele kerimise (klõpsamise) funktsioon, mida saab samuti programmeerida midagi vajalikku tegema, kui kerida ei taha.

See nupp hiire kuuli kõrval on pöidlale alati kättesaadav ning tagab aeglase, kuid täpse kursoriliikumise peenema töö juures.

Hiir kaalub ilma põhja alla käiva magnetiga metallplaadita 164 grammi, aga üsna raske plaadiga juba 259 grammi. raskuses pole probleem, est nagu öeldud, seisab hiir laual paigal ja seda polegi vaja liigutada. Raskus annab juurde kindlust, et hiirt kogemata ei nihuta.

Mis veel võiks kallutada sellise ebahariliku hiire poole peale suure täpsuse ja randmesõbralikkuse? Kindlasti ka see, et laual pole vaba pinda vaja rohkem, kui hiire asetamiseks. See ei pea hiirematil liikuma, võid tööd teha kasvõi karvasel vaibal.

Kuid harjumine on muidugi üks suurimatest miinustest. Kui pole harjunud, siis on esialgu ikka väga imelik. Aga kui vajad täpsust, ergonoomilisust ja pidureid, et ühe koha peal ekraanil väga täpselt sihtida, siis pöidlaga hiiremuna keerutamine on kindlasti hea valik ja parem, kui tavaline hiir. Teistele niiväga ei soovita.

PLUSSID

+ randmesõbralik

+ vajab vähe lauaruumi

+ väga täpne, eraldi nupp täpsuse suurendamiseks ja kiiruse vähendamiseks

+ programmeeritavad nupud, kiiruse seadistamine äpist

MIINUSED

- tavakasutajale esialgu väga harjumatu

- aku kestab vähem kui tavahiirtel

- raske ja suur kaasavõtmiseks

- Micro-USB kaabel, mitte USB C

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech MX Ergo

Hind: ca 125 eurot

Sensoritehnoloogia: Logitech Advanced Optical Tracking, 380 DPI, muudetav 512-2048 DPI

Nupud: 8 (Left/Right-click, Back/Forward, Scroll-wheel with Right/Left-tilt and Middle-click, Precision Mode, Easy-switch), programmeeritavaid nuppe 6

Tarkvara: Logi Options+ nii Windowsile kui macOS-ile

Aku: laetav Li-Po (500 mAh) aku, tööaeg ligi 4 kuud, 1 minutiga laadides akuaega juurde 24 tunniks

Juhtmevaba tehnoloogia: Unifying USB adapter USB A pessa; Bluetooth Low Energy (BLE) versioon 4.1

Ühilduvus: Unifying USB Receiver ühildub Windows 10,11 või uuemaga, macOS 10.15 või uuem, Chrome OS, Linux; Bluetooth ühildub BLE seadmetega: Windows 10,11 või uuem, macOS 10.15 või uuem, Chrome OS, Linux, iPadOS 13.4 või uuem

Mõõtmed: 132,5 x 99,8 x 51,4 mm

Kaal: 164 grammi metallist alusplaadita, 259 grammi plaadiga