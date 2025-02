Foto: Välisministeerium, Wikimedia Commons

Wikimedia Eesti on igal aastal välja andnud Vikipeedia sõbra aunimetust. See kuulub inimesele, kes on aidanud oma tegevusega Vikipeediat pildil hoida ja on selle arengut tagant tõuganud. Tänasel sõbrapäeval kuulutati 2024. aasta Vikipeedia sõbra aunimetuse saajaks Raul Rebane.

Raul Rebane on internetientsüklopeedia teemal sõna võtnud nii ajakirjanduses kui erinevatel üritustel ja kohtumistel. Teemal "Kui sind pole Vikipeedias, pole sind olemas!" on Rebane avaldanud isegi Vikerraadio päevakommentaari ning jätkuvalt rõhutanud ka eestikeelse Vikipeedia tähtsust ja kutsunud kõiki üles seda täiendama.

Tema sõnul peab just meie omakeelse Vikipeedia arendamine toimuma eesmärgiga suurenda emakeelse kergelt kättesaadava info hulka ja kvaliteeti: "Meie identiteet tuleb tihti meie uhkust tekitavate inimeste, tekstide, objektide ja kohtade kaudu. See tekitab ühistunnet, mis on ellujäämiseks äärmiselt oluline nähtus."

Wikimedia Eesti esindaja Pille Priksi sõnul sattus ta ise hiljuti Rebase "Vikipeedia jälgedele", kui teda kutsuti tegema vikikoolitust Rakvere Riigigümnaasiumisse. Seal kirjutasid õpilased kodukoha kohta Vikipeedia artikleid just Raul Rebase soovitusel. "Meil on alati hea meel, kui leidub inimesi, kes Vikipeedia eest kostavad, seda positiivselt reklaamivad ja selle tähtsust märkavad", lisas ta.

Raul Rebase sõnul on Vikipeedia mittekasutamine konkurentsieelise ära andmine: "Kaasajal on vähe sellest, et midagi teada. Teada saada tuleb kiiresti ja Vikipeedia on siin väga efektiivne vahend. Järjest rohkem on inimeste töö seotud infoga ja kombinatsioonis teiste allikatega suurendab viki töö efektiivsust märgatavalt."

Varem on Vikipeedia sõbraks nimetatud Mart Noorma (2017), Ulvar Käärt (2018), Tartu Hansa Rotary Klubi (2019), Edina Csüllög (2020), Tartu Kunstimuuseum (2021), Toomas Kukk (2022) ja Riina Reinsalu (2023).