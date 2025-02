Mis tunne on, kui su lähedane kaoks jäljetult, justkui oleks ta lihtsalt õhku haihtunud? Või veelgi õõvastavam – mis siis, kui selle taga oleksid hoopis meile tundmatud ebamaised jõud? Just sellesse küsimustikku sukeldub uus, põnev mäng "Who Are You!?", mis lubab meile psühholoogilist õuduskogemust, mis põhineb tõelistel UFO-uuringutel.

Mängu keskmes on Ray, kelle abikaasa Amanda 20 aastat tagasi salapäraselt kadus. Mängijana asume Ray rolli, püüdes lahti harutada Amanda kadumise lugu, mis viib meid 80ndate aastate salapärasesse atmosfääri ning kohtumiseni tundmatuga.

"Who Are You!?" ei ole lihtsalt tavaline õudusmäng. Selle loojad on teinud koostööd nii psühholoogia kui ka ufoloogia valdkonna ekspertidega, et luua võimalikult realistlik ja mõjuv kogemus. Mängu arendajad pühendunud sellele, et tuua mängijateni tõelised ufopõhjendusega kaaperdamisjuhtumite aspektid ja nende mõju perekonnale.

Mängu loojad Diego Lezcano juhtimisel lubavad, et koostöös psühholoogiga luuakse sügav õuduskogemus, kus mängijad peavad mõistma, mis on reaalsus Rayd ja tema naise kadumist ümbritsevates kummalistes olukordades.

"Who Are You!?" esimene osa peaks ilmuma 2025. aasta lõpus Steamis. Mängu demo on aga juba saadaval ning see on pälvinud mitmeid auhindu, sealhulgas "Top 9 Best Upcoming Game" Indie of the Year IndieDB poolt ja esikoha Themed Horror Game Jam, 2023, "Impact on the Vertical Gaming Industry" Sadosky Awards'ilt jm.

Mängu treilerit saab vaadata IGN'i lehelt ja siit:

Video URL

Kui sa oled valmis sukelduma salapärasesse maailma, kus reaalsus ja tundmatu põimuvad, siis "Who Are You!?" on just sinu jaoks. Hoia silm peal sellel põneval mängul ja ole valmis kohtuma tundmatuga!

Demo leiab siit: https://store.steampowered.com/app/2646450/Who_Are_You/.