Vegvisir tutvustas Abu Dhabis toimuval kaitsetööstusmessil IDEX 2025 oma uut virtuaalse juhtimispunkti lahendust Vegvisir Virtual Command Station. Koostöös Eesti Kaitseväega arendatud uuenduslik lahingjuhtimist (command & control) ja mitme masinagrupi üheaegset haldamist võimaldav (fleet managment) lahendus asendab arvukad ekraanid staapides liitreaalsusprillidesse kuvatava virtuaalse vaatega.

Abu Dhabis kaitsetööstusmessil IDEX 2025 toimunud lahenduse lansseerimisüritusel esines tervitussõnadega kaitseminister Hanno Pevkur ning lahendust tutvustas osalejatele Vegvisiri tegevjuht Ingvar Pärnamäe.

Ülikerge liitreaalsuse (AR) peakomplekt Vegvisir Visor võimaldab lahingujuhtidel hallata reaalajas ühes kõikehõlmavas vaates erinevatest allikatest liidestatud lahinguvälja andmeid - nendeks võivad olla lahinguvälja juhtimistarkvara, voogedastus mehitamata õhu-, maismaasõidukitelt jmt. Kuna erinevad kaardivaated, sensorite andmed ja muu ülesandekriitiline info kuvatakse ühte virtuaalsesse töökeskkonda, saavad lahingujuhid senisest oluliselt tõhusamalt oma meeskondade tegevust koordineerida.

Süsteemi juurde kuulub ka Vegvisir Mission Grip ergonoomiline juhtimispult, mis kasutab žestituvastust ja haptilise tagasiside tehnoloogiat, tuvastades liigutusi ja andes tagasisidet näiteks vibratsiooni kaudu. Kompaktse disainiga Vegvisir Virtual Command Station sobib kasutamiseks nii soomukites kui ka ajutistes või mobiilsetes juhtimispunktides.

Ühtne Vegvisiri kontseptsioon

Vegvisir Virtual Command Station on ettevõtte kolmas toode. Eelnevalt on Vegvisir turule toonud Vegvisir Core lahenduse, mis annab mehitatud soomukitele liitreaalsusprillidel põhineva 360-kraadilise vaatevõimekuse, ja Vegvisir Remote lahenduse, mis on loodud mehitatud või osaliselt mehitatud süsteemide ümbruse jälgimiseks.

“Meie virtuaalne juhtimispunkt võimaldab juhtida mitte lihtsalt üht platvormi, vaid terveid masinagruppe. Nii moodustub Vegvisiri kolmest tootest üks terviklik lahendus, mille toel saavad juhid tegutseda keerukates keskkondades ning langetada lahinguväljal informeeritud otsuseid,“ ütles Vegvisiri tegevjuht Ingvar Pärnamäe.

Lahendus sündis koostöös Eesti Kaitseväega, kes vajasid mobiilset, väikse logistilise jalajäljega juhtimislahendust, kuhu oleks võimalik koguda andmeid erinevatest keskkondadest. Kaitseväega läbiviidud pilootprojekt kinnitas, et lahenduse kontseptsioon toimib ja seda on võimalik kasutada erinevates reaalsetes operatsioonistsenaariumides. Arendusmeeskond analüüsis ka Ukraina sõja kogemusi ja õppetunde, et toode tagaks võimekuse, mille järele on kaasaegse sõjapidamise puhul teravaim vajadus.

„Meil on hea meel, et Vegvisiri virtuaalne juhtimispunkt on turule jõudnud,“ ütles Pärnamäe. „See süsteem koondab kogu lahingujuhtidele vajaliku teabe ühte kõikehõlmavasse ja koostööl põhinevasse liidesesse. Tagasiside on olnud väga positiivne ning eriti on kiidetud meie prillilahenduse uuenduslikkust. Mitmed virtuaalset juhtimispunkti testinud eksperdid on kinnitanud, et turul pole täna ühtki teist võrreldavat lahendust. Usume, et sellel unikaalsel lahendusel on suur potentsiaal nii militaar- kui ka tsiviilkasutuses,“ lisas ta.

Eesti-Horvaatia ettevõte

Vegvisir on Eesti-Horvaatia kaitsetööstuse idufirma, mis arendab liitreaalsusel põhineviad 360-kraadise, ülimadala viitega olukorrateadlikkuse süsteeme soomukitele ja mehitamata robotitele. Samuti ka lahinguvälja tervete masinagruppide ning juhtimispunktide haldamiseks mõeldud visualiseerimise tööriistu.

Ettevõtte esimene ja suurim klient on Austraalia armee, kuid Vegvisiri tooteid on tarnitud nii Ukrainasse, Eestisse kui ka teistesse riikidesse. Vegvisir on loonud pikaajalised partnerlussuhted kahe suure Euroopa soomukitootjaga. Ettevõtte tiimi kuuluvad kogenud sõjaväe ja kaitsetööstuse taustaga professionaalid Eestist, Horvaatiast ja Ühendkuningriigist.