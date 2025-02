Elektriautode levikuga on kasvanud ka küsimused nende ohutusest, eriti tulekahjude korral. Elektrisõidukite akud põlevad teistmoodi kui sisepõlemismootoriga autode kütus, mistõttu on nende kustutamine keerulisem ja aeganõudvam. Renault grupi uus tehnoloogiam, võib olla lahendus, mis võimaldab päästjatel kustutada põlevat akut vaid mõne minutiga.

Kuidas see töötab?

Tavapäraselt vajavad elektriautode akupõlengud tundidepikkust jahutamist ja tohutul hulgal vett, et leegi levikut piirata. Uus lahendus, mida on katsetatud koostöös päästeteenistustega, võimaldab suunata jahutusvee otse aku sisemusse. See saavutatakse spetsiaalse ava kaudu, mis avaneb tulekustutusvooliku surve all. Tulemuseks on kiirem kustutamine ja väiksem veekulu, mis muudab päästetööd tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Miks see oluline on?

Ainuüksi Euroopa Liidus registreeriti 2023. aastal üle 20 miljoni elektriauto ja nende arv kasvab pidevalt. Samal ajal suureneb ka vajadus päästeteenistuste jaoks mõeldud lahenduste järele, mis võimaldaksid tulekahjusid kiiremini ja ohutumalt likvideerida. Uus süsteem aitab lühendada reageerimisaega ja vähendada keskkonnakahjusid, mis tekivad pikalt põlevatest akudest.

Kes saavad seda tehnoloogiat kasutada?

Selle uuenduse teeb eriliseks asjaolu, et see on kõigile autotootjatele ja varuosade tarnijatele saadaval tasuta litsentsi alusel. See tähendab, et iga autotootja saab selle oma sõidukitele kohandada ilma täiendavate litsentsitasudeta, võimaldades päästeteenistustel tõhusamalt tegutseda sõltumata sõiduki margist.

Tulevikus võib selliste lahenduste laiem kasutuselevõtt viia ohutumate elektriautodeni ning tõhusamate päästetöödeni, vähendades riske nii autojuhtidele kui ka päästjatele. Jääb vaid loota, et võimalikult paljud autotootjad võtavad selle lahenduse kasutusele.