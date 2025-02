Logitech G avalikustas oma uue hiiremati POWERPLAY 2 – see on isehäälestuv juhtmevaba laadimisega hiirematt mänguritele, kes otsivad katkematut toidet.

POWERPLAY on ainus laadimissüsteem, mis hoiab mängimishiired laetuna, olenemata sellest, kas need on puhkeasendis või liiguvad. POWERPLAY 2 pakub mänguritele taskukohasema hinnaga ja õhema disainiga täiustatud mängurimatti. Uus hiirematt on nüüd õhem, vaid 3,5 mm, pakkudes mugavamat mängukogemust, samas kui 15% suurem laadimisala tagab parema laadimistulemuse.

POWERPLAY 2 kasutab madalsageduslikku elektromagnetilist välja, mis ühendub nn laadimismündiga POWERPLAY 2 Charging Coin, võimaldades mänguril pidevalt oma hiirt laadida, kasutades mängimise ajal ära juhtmevaba tehnoloogia Logitech G LIGHTSPEED võimalusi.

Mänguritel pole vaja teha muud kui lülitada POWERPLAY 2 laadimissüsteem sisse, sisestada münt oma hiire sisse ja alustada kohe laadimist. Mängurid saavad laadimismünti hõlpsasti eri hiirte vahel vahetada, et need vastaks isiklikele eelistustele.

Hiirematt ühildub juba kümne Logitech G hiirega, nii et võimalik on valida endale kõige sobivam mudel.

POWER PLAY 2 ühildub järgmiste mudelitega: PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, PRO X SUPERLIGHT 2, PRO X SUPERLIGHT, PRO juhtmevaba, G903, G703, G502 X PLUS, G502 X LIGHTSPEED, G502, G309.

Hiirematt on saadaval alates 11. märtsist 2025 hinnaga 109 eurot.