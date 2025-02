Eesti Maksu ja Tolliameti ja Startup Estonia andmetel töötas Eesti idusektoris möödunud aasta lõpu seisuga 14 396 inimest. Statistikaameti andmetel oli idusektori keskmine brutopalk 3 650 eurot, mis ületab Eesti keskmist kaks korda.

Idusektoris hõivatud inimeste arv on aastaga langenud 1,4% võrra, kuid kuni 5-aastaste iduettevõtete töötajate arv on mullu hoopis kasvanud 2,5%. Kõige jõulisemalt on töötajate arvu vähendanud 6-10-aasta vanuses olevad iduettevõtted, kus töötajate arv on vähenenud koguni 8,5% võrra.

Startup Estonia juht Vaido Mikheim kommenteeris, et idusektoris hõivatud töötajate arv on olnud umbes samal tasemel alates 2022. aastast. “Täna on idusektoriga Eestis seotud iga 38-s töökoht ehk idusektor on riigis oluline tööandja, luues sealjuures eelkõige kõrget lisandväärtust loovaid töökohti. Numbritest on aga väga selgelt näha trendi, et nooremad ja kiiresti laienevad iduettevõtted suurendavad töökohtade arvu, samal ajal vanemad iduettevõtted otsivad suuremat efektiivsust ning konkurentsivõime säilitamiseks kohandatakse ka oma strateegiaid,” tõi Mikheim välja.

Möödunud aasta lõpu seisuga moodustasid idusektori töötajad 2% kõigist Eesti maksukohuslaste juures töötavatest inimestest. Samas idusektori töötajate osakaal Eesti tehnoloogiasektori töötajatest oli mullu 37%.

Eesti idusektori töötajate keskmine brutopalk oli 2024. aastal 3 650 eurot, ületades Eesti keskmist kaks korda. Kõrgeimat palka on teeninud töötajad vanuses 41–50 ning nende keskmine brutopalk ulatus koguni 4 491 euroni kuus. Välismaalased on Eesti idusektoris mullu teenunud keskmiselt 3 897 eurot ehk välistöötajate keskmine brutokuupalk ületab endiselt sektori keskmise. Selle põhjuseks on, et välismaalt tuuakse sisse rahvusvahelisi talente, keda ei õnnestunud värvata kohalikult tööturult.

Eesti idusektori suurimaks tööandjaks oli Maksu- ja Tolliameti andmetel 2024. aasta lõpu seisuga Wise, kus töötas 2006 töötajat ning ettevõte kasvatas aastaga töötajate arvu 107 inimese võrra. Suuruselt teiseks tööandjaks oli Bolt, kus töötas 1329 inimest, keda on 51 töötaja võrra rohkem võrreldes aasta varasemaga. Idusektori viie suurima tööandja hulka kuulusid ka Playtech (661 töötajat), Yolo (554 töötajat) ja Swappie (436 töötajat).

Suurem osa ehk 67% idusektori töötajatest on kõrgharidusega, omades kas bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadi. Välismaalaste seas on kõrgharidusega töötajate osakaal veelgi kõrgem, olles koguni 82%. Idusektori töötajatest 62% on mehed ja 38% naised. Keskmine idusektoris hõivatud töötaja on ka üsna noor - 47% töötajatest on vanuses 31-40 aastat ning 34% on vanuses 21-30 aastat.

Eesti idusektori suurim töötajate grupp on tippspetsialistid, kes moodustavad 50% kõigist töötajatest. Juhtivatel positsioonidel töötab 12% töötajatest. Kontoritöötajad ja klienditeenindajad moodustavad töötajaskonnast 17% ning tehnikute ja keskastme spetsialistidena töötas mullu idusektoris 13%.

Iduettevõtete asutajate keskmine vanus oli mullu 39 aastat ning 59%-l asutajatest on olemas ka kõrgharidus. Siiski naissoost asutajate haridustase on keskmisest veelgi kõrgem - koguni 77% naisasutajatest on kõrgharidusega, meeste seas on sama näitaja 55%. Statistikaameti andmetel ligikaudu 54% asutajatest on pärit Eestist, 21% on välismaalased ning 25% asutajate päritolu on teadmata.

Eesti idusektori statistika hõlmab nii iduettevõtteid selle klassikalises definitsioonis kui ka üle kümne aasta vanuseid kiire kasvuga innovaatilisi tehnoloogia- ja kasvuettevõtteid ning ka müügitehinguni jõudnud ettevõtteid, mis tegutsevad Eestis.