Baltimaade esimese ja teise päikeseauto ehitanud Solaride’il on sel kevadel valmimas ka kolmas. Maailmameistrivõistlustele jõudmiseks aga avajab tiim veel toetust.

Hullumeelsest ideest ehitada päikeseauto on kasvanud välja laiahaardeline haridus- ja koostööprojekt, mis on kokku koondanud sadu andekaid noori, kes üheskoos inseneeria populariseerimisse panustavad. 2023. aastal osales Solaride esimese Baltikumi tiimina päikeseautode maailmameistrivõistlustel ning saavutas cruiser-klassis kolmanda koha. Nüüd seab meeskond sihiks poodiumi kõrgeima astme ning valmistub uueks väljakutseks.

Kevadel valmiv päikeseauto peab olema augustis valmis ületama 3000 km pikkuse võistlusraja Austraalia karmides tingimustes, kus on vastamisi maailma parimad inseneeriatudengid. Kui enamik võistkondi Bridgestone World Solar Challenge’il saab tuge ülemaailmsetelt tippettevõtetelt ja autotööstusest, siis Solaride’i tiimi selja taga seisavad nende toetajad ja kogukond. Koos oma partneritega on Solaride teinud juba viis aastat tööd tõestamiseks, et Eesti on tugev inseneeriariik.

„Meie eesmärk ei ole lihtsalt järjekordset võistlusreisi korraldada. Iga Hooandja annab võimaluse nii meie tulevikuinseneridele, kui ka turundus-, personali- ja haridusspetsialistidele. Tudengid on juba suure töö ära teinud ning tõestanud, et suudavad maailmatasemel tegutseda ja suurte ülikoolidega konkureerida,” ütles Solaride’i tegevjuht Asso Soosalu.

Märtsi algusega läks käima Solaride’i Hooandja kampaania, et aidata meeskond võistlustele kohale. Eesmärk on koguda 40 000 eurot, et tiim saaks täielikult valmis olla.

Mida 40 000-eurone eesmärk meeskonnale tähendab?

10 000 € – osa meeskonnast saab hakata kohvreid pakkima

20 000 € – pooled tiimiliikmed on kindlalt teel

30 000 € – enamik võistkonnast on valmis startima

40 000 € – kogu Solaride’i tiim on Austraalias võistlustules

Hetkel on Hooandjas kogutud 3646 eurot.