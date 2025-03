Nordic Game 2025: Legendaarne mängukonverents toob Malmösse Blizzardi, Indiana Jonesi ja Overwatchi staari!

Kas oled valmis aasta suurimaks mänguarendajate sündmuseks? Nordic Game 2025 Spring jõuab 20.–23. mail Malmösse ning tõotab tulla tõeline hitt – täis tippesinejaid, eksklusiivseid arutelusid ja mängumaailma suurimaid tegijaid kuhe siinsamas lähedal üle mere.

Olgu sinu kirg mänguarendus, heli, disain või muu arvutitehnoloogia, see üritus pakub midagi igale mängutööstuse fanaatikule.

Blizzard, Indiana Jones ja Peter Molyneux – kes veel lavale astuvad?

Nordic Game 2025 toob lavale ühe mängumaailma suurima legendi: Blizzard Entertainmenti loovjuhi Ion Hazzikostase, kes tähistab 20 aasta täitumist World of Warcraftiga ning räägib, kuidas mäng on püsinud tipus.

Samuti pakuvad põnevaid sissevaateid MachineGamesi loovjuht Axel Torvenius ja disainijuht Jens Andersson, kes avavad Indiana Jones and the Great Circle loomise telgitaguseid.

Ja kui see veel poleks piisavalt suur, siis lavale astub ka mänguarenduse elav legend Peter Molyneux, kes on loonud sellised ikoonilised teosed nagu Fable ja Black & White. Lisaks saavad sõna ka Atomfalli FPS-meister Ben Fisher, Split Fictioni visionäär Josef Fares ja GotY SpellRogue'i loojad.

Overwatchi staar Matilda Smedius juhib üritust

Brigitte hääl Overwatchist, Matilda Smedius, vahetab haamri mikrofoni vastu ja juhib kogu üritust!

Tema ülesandeks on ka Nordic Game Awards 2025 auhindade üleandmine, kus võistlustulle astuvad sellised hitid nagu Helldivers 2, SpellRogue, Indiana Jones and the Great Circle ja Star Wars Outlaws.

Saksa mängutööstus vallutab messiala

Eelmise aasta Saksa kohalolek Nordic Game’il oli muljetavaldav, aga 2025. aastal tõstetakse latti veelgi kõrgemale.

Gamecity Hamburg ja medianet berlinbrandenburg toovad Malmösse mänguarenduse tulevikutegijad ning kohal on ka suurnimed nagu Fishlabs, Innogames ja Remote Control.

Helidisain fookuses – mängumuusika ja heli täiuslikuks

Konverents algab heliteemadega – NG25 Springi esimene päev on pühendatud mänguhelile ja -muusikale, kus oma teadmisi jagavad Dolby ja Audiokineticu tippeksperdid. Lavale astub Oskar Hansson (Massive Entertainment), kes räägib, kuidas loodi Star Wars Outlaws lemmikloom Nixi hääl, ning Martin Halldin (Wrong Organ), kes avab uksed õudusmängu Mouthwashing helimaailma loomisesse.

Kõik see ja veel rohkem!

NG25 Spring on veelgi suurem, veelgi põnevam ja veelgi sisukam kui kunagi varem. Kui oled mänguarendaja, tööstuse spetsialist või lihtsalt kirglik mänguhuviline, siis ära jäta seda võimalust kasutamata: kohtumisaeg on 20.–23. mai ning kohtumispaik: Malmös – ole kohal või hiljem kahetsed! :)