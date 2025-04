Eesti haridus teeb tehisaruhüppe: asutati TI-Hüppe sihtasutus ja leiti visionäärid

Pilt Eesti koolist, kus õpetatakse tehisaru abiga on tehtud pildigeneraatoriga Imagen 3 selle artikli sisu põhjal.

Kas Eesti õpilased on valmis astuma tehisintellekti ajastusse? Vastuseks on ilmselt "jah!", sest just loodi sihtasutus TI-Hüpe, mille eesotsas seisab tehnoloogia- ja haridusmaailma tipptegijate ja visionääride meeskond.

Stardipauk uuele haridusrevolutsioonile, mis tahab korrata Tiigrihüppe edu, lubab noortel ja õpetajatel haarata kinni maailma juhtivate tehisintellekti rakenduste pakutavatest võimalustest.

Aprilli alguses nägi ilmavalgust sihtasutus TI-Hüpe, mille peamiseks eesmärgiks on ellu viia samanimeline haridusprogramm. Selle olulise verstaposti tähistamiseks valiti ka nõukogu, kuhu kuuluvad Tallinna Ülikooli kantsler Kristi Vinter-Nemvalts, kes asus ka nõukogu esinaise rolli, Püha Johannese Kooli füüsikaõpetaja ja gümnaasiumi juhataja, Lae End haridusprogrammi vilistlane Oleg Švaikovski, Telia Eesti tegevjuht Andre Visse, Rocca Al Mare Kooli asutaja ja ettevõtja Hannes Tamjärv ning Tiigrihüppe ja TI-Hüppe asutajaliige, ettevõtja Linnar Viik.

Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on sihtasutuse loomine hädavajalik samm, kuna TI-Hüpe on ambitsioonikas avaliku ja erasektori koostööprojekt. Nüüd, kus vundament on laotud, on nõukogu esmaseks ülesandeks leida sihtasutusele juhtiv jõud ehk juhatuse liikmed, et organisatsioon saaks täie hooga käima lükata.

"Liigume kiirelt edasi õpetajate koolituste väljatöötamisega," kinnitas Vinter-Nemvalts, "järgnevatel kuudel on kavas kohtumised rahvusvaheliste partneritega, lepingute sõlmimise ettevalmistused ning arutelud akadeemilise koostöö vajaduste ja võimaluste üle. Meie eesmärk on tagada nii õpilaste kui ka õpetajate parim võimalik toetus ning reageerida kiiresti nende edusammudele ja vajakajäämistele."

Ent see pole veel kõik. Juba tänavu aprillist novembrini saavad üldharidus- ja kutsekoolid Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Haridustehnoloogide Liidu koostöös osa võtta tehisaru praktilisi kasutusvõimalusi tutvustavatest töötubadest.

Huvi on olnud tohutu – töötubade toimumine on juba kokku lepitud 140 kooliga üle Eesti. Gümnaasiumiõpetajaid aga ootab ees veelgi põnevam uudis: TI-Hüppe programmi koolituste detailne info jõuab koolidesse 21. aprillil.

Aga mis see TI-Hüpe 2025 ikkagi on?

See on Tiigrihüppest inspiratsiooni ammutanud haridusprogramm, mis on sündinud avaliku ja erasektori ühisel pingutusel.

Programmi raames saavad Eesti koolinoored ja õpetajad ainulaadse võimaluse kasutada maailma juhtivaid tehisintellekti õpirakendusi ning omandada vajalikud oskused nende nutikaks integreerimiseks õppetöösse.

Projekti esimeses etapis, alates 1. septembrist 2025, saavad ligi 20 000 10.-11. klasside õpilast ja 3000 õpetajat juurdepääsu tipptasemel tehisintellektil põhinevatele haridusrakendustele.

Ambitsioonika projekti käivitamisele on õla alla pannud Eesti Vabariigi Presidendi diginõukoda, Haridus- ja Teadusministeerium ning mitmed erasektori visionäärid, sealhulgas Jaan Tallinn, Kaarel Kotkas ja Taavet Hinrikus. TI-Hüppe peamised eesmärgid on hoida Eesti hariduse kvaliteeti maailma tipus, pakkuda õpilastele ja õpetajatele kaasaegseid õpitööriistu, lõimida tehnoloogia sujuvalt õppeprotsessi ning tõsta eestlaste rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Neli põhisuunda

Kevadest suveni 2025 töötavad TI-Hüppe algatajad aktiivselt neljal suunal: rakendusüksuste loomine, litsentsiläbirääkimised maailma juhtivate tehisintellekti rakenduste (nagu OpenAI ja Anthropic) kasutuselevõtuks Eesti koolides, õpetajate koolitamine ning akadeemilise koostöö arendamine.

