Küberpetturite ohvriks langemisele võib kaasa aidata liigne enesekindlus

Inimeste seas on levinud müüdid, mille ärakasutamine muudab nad kergeks saagiks küberpättidele. Allpool leiad kolm kõige ohtlikumat, mille otsa langetakse.

Kui mullu aasta esimeses kvartalis blokeeris Elisa klientide internetikasutust turvav teenus 5,4 miljonit pahatahtlikku linki, rämpssõnumit ja reklaami, siis tänavu samal perioodil kasvas see arv 7,9 miljonini – ehk on tõusnud ligi 46 protsenti. See tähendab, et iga päev tuvastati keskmiselt üle 27 000 rünnaku rohkem kui aasta tagasi.

"See pole juhuslik kõikumine, vaid selge märk sellest, et veebiohud

sagenevad ja muutuvad nutikamaks. Kahjuks pole inimeste ettevaatlikkus samas

tempos kasvanud – pigem usaldatakse oma digiteadmisi liialt," ütleb Elisa

digiturvalisuse teenuste juht Ivar Tennokese.

Tema sõnul ongi turvalisuse seisukohalt üheks suurimaks riskiks valed

eeldused ja müüdid, mida inimesed endas kannavad: "Paljud inimesed usuvad, et kuna nad on digiteadlikud ja hoiavad end

arengutega kursis, siis nendega midagi ei juhtu. Tegelikkuses kohtame just

nende seas sageli ohtlikku enesekindlust, mis võib kalliks maksma minna."

Lükkame ümber kolm kõige ohtlikumat väärarusaama, mis

muudavad inimesed kergemaks saagiks.

1. müüt: keegi ei taha minu andmeid varastada

Inimesed ei hooli sageli oma turvalisusest internetis, sest nad ei mõista,

miks peaks keegi olema huvitatud just nende andmete varastamisest või nende

kontode häkkimisest.

Kuigi selles on omajagu tõtt – kurjategijaid ei huvita

tõepoolest konkreetselt sina – on sinu andmed siiski ohus. Seda seetõttu, et

enamik veebirünnakuid on laiaulatuslikud. Kelmid tahavad mitte ainult sinu,

vaid kõigi andmeid. Nad sihivad korraga võimalikult paljusid inimesi, mis

tähendab, et sa puutud kindlasti kokku õngitsustega, isegi kui arvad, et sul ei

ole midagi huvitavat, mida nad võiksid varastada.

2. müüt: ma tunnen internetiohud juba kilomeetri kauguselt ära

Valitseb arusaam, et iga viirus ja pettus on agressiivne oht, mida on kerge

märgata, sest see üritab sinu andmeid rikkuda või kustutada kõik failid.

Tegelikkuses püüab enamik internetiohte ja viiruseid olla võimalikult

märkamatud, et tegutseda sinu seadmes võimalikult kaua. Sinu sisselogimisandmed

võivad olla juba kuskil internetis müügil, ilma et sul oleks aimugi, kuidas

need sinna sattusid. Või kaevandab sinu arvuti krüptoraha mõne petturi jaoks

teisel pool maakera, ent sina ei tea sellest midagi.

3. müüt: nutitelefonid on viiruste eest kaitstud

Paljud kasutajad seostavad pahavara peamiselt traditsiooniliste

arvutiviirustega ja eeldavad ekslikult, et telefonid on kuidagi immuunsed

viiruste suhtes. Kui see oleks tõsi, oleks see väga mugav, sest meie

nutitelefonidest on saanud meie elu kese – alates tööst ja sotsiaalmeediast

kuni panganduseni. Peaaegu kõik veebisaidid, millele me saame ligi

sülearvutiga, on kättesaadavad ka telefonist ja tegelikult on enamus rünnakuid suunatud just kasutaja, mitte

konkreetse seadme vastu.

Nutitelefonid on ka petturitele heaks sihtmärgiks, sest enamikul inimestel

on need peaaegu kogu aeg läheduses. Samuti loodavad nad asjaolule, et

telefoniekraan on palju väiksem kui arvutiekraan. Väiksemal ekraanil on palju

lihtsam tähtsaid üksikasju mitte märgata, mis võib viia selleni, et sa sisestad

oma sisselogimisandmed võltsitud veebisaidile või klõpsad kogemata

pahatahtlikul reklaamil. Lühidalt öeldes ei ole nutitelefonid kaugeltki nii

ohutud, kui paljud arvavad. Telefoniga internetti ühendudes on oluline, et

kasutad rohkem kaitset kui lihtsalt oma tervet mõistust.